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Trener Majami Hita, Erik Spolstra, osvrnuo se na partije svojih igrača Nikole Jovića i Simonea Fontekija, koji su nastupili za reprezentacije Srbije i Italije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izjavom o srpskom košarkašu, kormilar Majamija ujedno je stavio tačku na spekulacije o njegovom potencijalnom odlasku iz kluba:

"Navijamo za njega. Sve ovo je odlično za njega. Odigrao je sjajno u ovim kvalifikacijama, radujemo se svemu tome i uzbuđeni smo što ćemo ga imati u ekipi i naredne sezone. Nikola je mlad, ali svake godine ima sve veću ulogu u reprezentaciji. Sada je starter. Sve ovo je bilo sjajno za njega", izjavio je Spolstra za "Meridian sport".

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia

Strateg Hita i ranije je pratio mečeve naše selekcije. Nastupe za nacionalni tim svesrdno podržava, ističući da predstavljaju vrhunsku pripremu za napore koji slede u NBA ligi:

"Pre svega, igranje za reprezentaciju je nešto što im je veoma važno i oko čega imaju ogromnu strast. To volim da vidim. Drugo, to je prilika da preuzmu drugačiju ulogu i naprave iskorak. Mislim, ovo su praktično utakmice plej-ofa. Nivo igre i intenzitet ovih mečeva su fantastični. Mi uvek ohrabrujemo naše igrače da igraju za reprezentaciju, pre svega zbog strasti i uzbuđenja koje to donosi, ali i zato što ništa ne može bolje da ih pripremi za NBA sezonu."

Pored Jovića, Spolstra je otkrio i kako je zapazio italijanskog reprezentativca Simonea Fontekija:

"Jedan od razloga zbog kojih sam zaista želeo da dovedemo Sima Fontekija jeste to što sam morao da skautiram Italiju dok sam bio pomoćni trener reprezentacije SAD. On je odigrao sjajno na tom turniru, pa sam pomislio: Čekaj, ovaj momak je slobodan igrač ili možemo da ga dovedemo trejdom. Zainteresovani smo."

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