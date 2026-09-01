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Period avgustovskog prozora kvalifikacija obeležile su borbene i zrele partije tima, a jedno ime se posebno izdvojilo, Nikola Tanasković.

Novi košarkaš Partizana bio je jedan od najboljih u timu „Orlova” u okršaju protiv Islanda, dok je u izuzetno zahtevnom meču sa Italijanima pružio lavovsku borbu na oba kraja terena. Iako protiv Italije nije upisao onako impozantan poenterski učinak kakav je pružio pred navijačima u „Beogradskoj areni”, njegova energija i beskompromisno zalaganje bili su od neprocenjivog značaja, pa je upravo zbog toga kapiten reprezentacije posle utakmice imao posebne reči hvale za Tanaskovića.

“Bio je jedan prozor u trećoj četvrtini kada su napravili seriju 8:0, ali energija Lakića, Dangubića, Dobrića i Tanaskovića bila je neverovatna. Oni su nam doneli ekstra posede, ekstra poene i energiju koja je vodila tim”, podvukao je Jokić na konferenciji za medije.

Italija je ponovo pokušala da režira šokantni preokret i priredi novo iznenađenje. Međutim, ovoga puta svi njihovi naleti bili su uzaludni, srpski košarkaši su od samog starta preuzeli potpunu kontrolu i bili ti koji su se isključivo pitali za konačan ishod na terenu.

“Veoma bitna pobeda za nas. Znamo kakvu istoriju smo imali sa Italijom, tako da smo izvukli maksimum i zasluženo došli do pobede. Od starta je bila dobra, suđenje da ne komentarišem, ali prilično je pušten kontakt i jednostavno smo uspeli da se snađemo i dođemo do pobede”, rekao je Tanasković za Meridian sport.

1/9 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Tanasković je otkrio šta je presudilo da konačan trijumf ipak ode na stranu Srbije.

“Gudurić i Avramović! Kratak odgovor. To je presudilo. Pogodili su veoma važne šuteve i time nam otvorili put. Počeli smo slabo treću četvrtinu, dopustili im da se vrate, ali smo skupili redove i nismo dopustili da lako poentiraju. Deviza je bila, da idu na penala, pa neka tako poentiraju.”

Priznanje koje je stiglo direktno od trostrukog MVP-ja NBA lige izuzetno prija Tanaskoviću, koji po završetku meča nije mogao, niti je želeo da sakrije osmeh kada su do njega doprle reči koje je Nikola Jokić izgovorio na račun njegove igre i zalaganja na parketu.

“Mnogo mi je drago kad dođe od momka koji je najbolji na svetu. Trudim se da to neko očekivanje opravdam i da energija nikada ne manjka.”

Pored NBA zvezde, i selektor Dušan Alimpijević je u više navrata biranim rečima i sa velikim poštovanjem govorio o novom igraču Partizana

“Imamo sjajan odnos. Selektor je izgradio hemiju sa svima, a mi znamo šta nam je posao i to i radimo. Sve pohvale. Koliko god da je teško i zahtevno da se žrtvuje leto, meni lično mnogo prija da igram za reprezentaciju”.

1/4 Vidi galeriju Tanasković u dresu reprezentacije Srbije Foto: FIBA

Put do crno-belog dresa i Humske ulice vodio ga je preko sjajnih izdanja u Podgorici.

“Provedeno vreme u Budućnosti mi je mnogo pomoglo i bilo mi je fenomenalno. Sve pohvale za organizaciju i tim – izvukli smo maksimum u prethodne dve godine. Bili smo bilizu da dođemo do titule pre dve godine kad smo imali svoje šanse”

Dolazak u Partizan...

“Znači mi da sam se vratio kući. Domaći teren, sve već poznato… Znam šta mi je činiti”.

Iako se u javnosti sve glasnije provlači narativ da crno-beli možda ne raspolažu snagom i igračkim kvalitetom iz prethodnih sezona, reprezentativac Srbije odbacuje takve sumnje i ostaje čvrsto uveren da Partizan tek očekuju dobri dani i velike pobede.

“Čini mi se da je tim veoma dobar. Vidim da se po društvenim mrežama piše onako svašta, da su potrebna nova pojačanja, ali moj utisak je da svako ko je došao, da je stvarno kvalitetan igrač i da zaslužuje da bude deo Partizana”.

Predstojeći ciljevi i ambicije tima u potpunosti su jasni i od njih se neće odstupati.

“Što više pobeda u Partizanu i da ako budem pozvan za reprezentaciju, da budemo maksimalno uspešni”, zaključio je Tanasković za Meridian sport.