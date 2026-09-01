Posle Nana, još jedna povreda.
Košarka
REĐAJU SE MUKE ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Posle Nana, Žoc ne može da računa na još jednog igrača! Zvezda Panatinaikosa SLOMILA ŠAKU, klub se odmah oglasio!
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Nije počelo idilično za Željka Obradovića u povratku u Atinu. Kendrika Nana neće imati do sredine oktobra zbog povrede i operacije meniskusa desnog kolena, a sada je još jedna zvezda van stroja.
Najdžel Hejs-Dejvis je slomio šaku na treningu, objavio je klub. Rezultati pokazuju da je doživeo frakturu četvrte metakarpalne kosti leve ruke i sada ga čeka pauza od skoro dva meseca.
Najdžel Hejs-Dejvis Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Prve prognoze su da će biti odsutan oko šest sedmica, što znači da bi manje-više trebalo da se vrati kada i Kendrik Nan.
Dvojac će propustiti prvih mesec dana nove sezone i to svakako nije dobra vest za "zelene" koji su rešeni da napadnu trofej Evrolige nakon debakla u minuloj kampanji.
Kurir sport / Sportske.net
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