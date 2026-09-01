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Nije počelo idilično za Željka Obradovića u povratku u Atinu. Kendrika Nana neće imati do sredine oktobra zbog povrede i operacije meniskusa desnog kolena, a sada je još jedna zvezda van stroja.

Najdžel Hejs-Dejvis je slomio šaku na treningu, objavio je klub. Rezultati pokazuju da je doživeo frakturu četvrte metakarpalne kosti leve ruke i sada ga čeka pauza od skoro dva meseca.

Najdžel Hejs-Dejvis Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prve prognoze su da će biti odsutan oko šest sedmica, što znači da bi manje-više trebalo da se vrati kada i Kendrik Nan.

Dvojac će propustiti prvih mesec dana nove sezone i to svakako nije dobra vest za "zelene" koji su rešeni da napadnu trofej Evrolige nakon debakla u minuloj kampanji.

Kurir sport / Sportske.net

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