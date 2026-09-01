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Košarkaški klub ženski Crvena zvezda održao je u Hali sportova "Ranko Žeravica" medijski dan.

Predstavnicima medija obratila se trener Marina Maljković, koja je najavila ambicije kluba, kao u domaćim, tako i u evropskim okvirima.

1/9 Vidi galeriju ŽKK Crvena zvezda Foto: FIBA

Crveno-bele su sredinom avgusta počele pripreme za sezonu u kojoj će pokušati da osvoje oba trofeja u domaćin okvirima i da se kroz kvalifikacije domognu Evrolige.

"Započeli smo prošle godine nešto što je veoma lepo i korisno. Mislim da smo dosta uradili da podignemo klupsku srpsku žensku košarku, kao i samu košarkašku ligu. Napravili smo jednu, najvažniju stvar, da su Beograd i Srbija postali značajna destinacija kada su strani igrači u pitanju. Sigurno ne zbog preterano velikog novca, niti, na moju veliku žalost, punih hala, već zbog dobrog rada. Znaju da kada dođu ovde da će biti mnogo bolje i da će otići mnogo bolje. Time činimo nenormalno mnogo za srpske reprezentativke, u timu su sve do jedne reprezentativke, članice neke selekcije od seniorske do najmlađih. Imam ih 17-18 na treningu da bi sve mlade svakodnevno profitirale od stranih igrača. To nema cenu za srpski sport".

Evroliga ostaje primaran cilj kada je Evropa u pitanju. FIBA je uoči sezone promenila sistem kvalifikacija, pa će crveno-bele preko češkog Žabini Brna i mađarskog DVTK Miškolca pokušati da se plasira u najelitnije klupsko takmičenje. U suprotnom, sa velikim ambicijama ulazi u Evrokup.

"Prošle godine je bilo tako da smo igrali po jednu utakmicu u kvalifikacijama na strani i kod kuće, ili ranije turnirski sistem. Od ove sezone je kompletna promena, FIBA favorizuje favorite, to nije tajna. Jako je teško doći do Evrolige jer je to, kao i u muškoj košarci, prilično zatvoren sistem. Da bi ušli u Evroligu treba da pobedimo dve utakmice u gostima, 23. septembra Brno, potom 30. septembra Miškolc. Možemo da igramo sa tim ekipama, ali se radi o dva terena sa dobro poznatom publikom, u Miškolcu su fudbalski navijači na ženskoj košarci. Biće teško, ta promena nas je malo poremetila, ali mi ćemo pokušati da dođemo do Evrolige. Ako ne dođemo, igraćemo takođe teško takmičenje Evrokup, i tu ćemo imati visoke ambicije, ne bežimo od toga".

Od starosedelaca u ekipi su Nevena Naumčev, Ivana Katanić, Sanja Akšam, Teodora Turudić, kao i Minja Đorđević koja se oporavila od povrede.

Povratnica u crveno-beli tabor je Nadežda Nedeljkov, dok je domaće pojačanje stiglo u vidu Lejle Gluhavičanin.

Crvena zvezda je u prelaznom roku angažovala pet stranih košarkašica, svaka reprezentativka svoje države.

Loren Šerf (1996, 196), Australijanka koja ima i letonski pasoš, igra na poziciji krilnog centra. Osvojila je dve medalje sa "Opalsima", a poseduje bogatu klupsku karijeru iza sebe.

Savana Vilkinson (1998, 183) predstavlja pojačanje na krilnoj poziciji. Kapiten je reprezentacije Velike Britanije. Sa Londonom je 2024. godine osvojila Evrokup.

Sofija da Silva (1990, 190) je kapiten reprezentacije Portugalije. Igra na poziciji centra, a tokom karijere je igrala u Španiji, Turskoj, Belgiji, Izraelu...

Artemis Spanu (1993, 185) je dobro poznato ime ljubiteljima ženske košarke. Krilni centar je kapiten reprezentacije Grčke. Dugodošnja je igračica evroligaških ekipa, a iza sebe ima i brojne indvividualne nagrade kao što su MVP U16 Evropskog prvenstva i dva puta MVP U20 Evropskog prvenstva.

Romi Levi (2000, 190) je standardna reprezentativka Izraela, osvajačica bronzane medalje na U18 2018. godine. U Crvenu zvezdu je stigla sa Univerziteta Virdžinija.

U timu su perspektivne srpske reprezentativke iz mlađih selekcija Kristina Rađenović, Ana Mutavdžić i Sara Tanović.