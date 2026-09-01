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Adetokumbo je sa Arisom potpisao dvogodišnji ugovor, a klub iz Soluna će imati opciju i da jednostrano produži saradnju sa 34-godišnjim grčkim krilnim centrom na još godinu dana.

Novi košarkaš Arisa, koji je ceo svoj mandat u Milvokiju proveo igrajući sa svojim bratom Janisom Adetokumbom, je na ukupno 34 odigrane utakmice za Bakse prošle sezone u proseku beležio 1,4 poena.

U Bakse je došao u julu 2019. godine, a dve godine kasnije je sa tim klubom osvojio titulu prvaka Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

U NBA ligi je igrao još i za Njujork u sezoni 2015/16, nakon čega je u Evropi nastupao za ekipe Andore i Panatinaikosa.

Bio je i deo selekcije Grčke koja je osvojila bronzanu medalju na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu.

(Beta)