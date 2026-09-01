Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" Mladost iz Zemuna 102:68, u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeću sezonu.
Košarka
ZVEZDA ODMAH POKAZALA ZUBE: Crveno-beli zatrpali koš Mladosti sa 102 poena
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Meč je odigran bez prisustva publike.
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Patrik Boldvin Džunior sa 23 poena. Semi Odželej je dodao 18 poena, Džordan Nvora je upisao 16 poena, dok je Tajson Karter postigao 12 poena.
U sastavu crveno-belih u večerašnjoj utakmici nije bilo Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikole Đurišića, Stefana Miljenovića, Čime Monekea, Ebuke Izundua i Davida Kramera.
Statistika za ekipu Mladosti nije saopštena.
Crvena zvezda će svoje naredne prijateljske utakmice odigrati na turniru na Kritu, koji na programu od 4. do 6. septembra.
(Beta)
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