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Meč je odigran bez prisustva publike.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Patrik Boldvin Džunior sa 23 poena. Semi Odželej je dodao 18 poena, Džordan Nvora je upisao 16 poena, dok je Tajson Karter postigao 12 poena.

U sastavu crveno-belih u večerašnjoj utakmici nije bilo Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikole Đurišića, Stefana Miljenovića, Čime Monekea, Ebuke Izundua i Davida Kramera.

Statistika za ekipu Mladosti nije saopštena.

Crvena zvezda će svoje naredne prijateljske utakmice odigrati na turniru na Kritu, koji na programu od 4. do 6. septembra.

(Beta)

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir