Slušaj vest

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) saopštila je danas da ruski i beloruski košarkaši, kao i treneri, sudije, komesari i ostali zvaničnici iz te dve zemlje, ponovo mogu da učestvuju u takmičenjima pod njenim okriljem.

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

FIBA se tako usaglasila sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) o ukidanju suspenzije ruskim i beloruskim sportistima, ali je ipak navela da će odluku o potencijalnom povratku reprezentacija Rusije i Belorusije, kao i klubova iz te dve zemlje, u međunarodna takmičenja doneti tek u decembru.

"Kada je reč o učešću timova, potrebno je blisko sarađivati sa MOK-om, ;Međunarodnom asocijacijom letnjih olimpijskih federacija (ASOIF) i drugim savezima za olimpijske ekipne sportove kako bi se rešila pitanja logistike i bezbednosti igrača u vezi sa ponovnim uključivanjem reprezentacija Rusije i Belorusije u proces kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, kao i u međunarodna takmičenja reprezentacija i klubova svih uzrasta u obe olimpijske discipline pod okriljem FIBA-e", piše u saopštenju FIBA-e.

"Konkretne odluke koje se u tom pogledu mogu sprovesti, uključujući i adekvatan antidoping program, biće donete na sastanku Centralnog odbora FIBA-e u decembru ove godine", dodaje se u saopštenju.

Ne propustiteKošarkaZABRANILI MU DA IGRA UTAKMICE KAKVU JE GLEDAO U BEOGRADU! Takvih legendi nema puno, Duško ga doveo u Arenu, oduzeta mu je najvažnija stvar u karijeri!
Andrej Voroncevič, ruski košarkaš
KošarkaSRBIJA JE NA KROVU SVETA! Naši veterani počistili konkurenciju i na dominantan način stigli do trofeja!
Veterani Srbije.jpg
KošarkaSPARTAK U LIGI ŠAMPIONA: Nakon istorijske titule, stiglo i evropsko priznanje!
KK Spartak
Košarka"OVAKAV NIKOLA JOKIĆ ULIVA STRAH!" Prizor sa okupljanja Srbije raspametio Evropu i svet! Orlovi napravili veliki skok bez izlaska na parket!
Nikola Jokić

00:28
Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir