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Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) saopštila je danas da ruski i beloruski košarkaši, kao i treneri, sudije, komesari i ostali zvaničnici iz te dve zemlje, ponovo mogu da učestvuju u takmičenjima pod njenim okriljem.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

FIBA se tako usaglasila sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) o ukidanju suspenzije ruskim i beloruskim sportistima, ali je ipak navela da će odluku o potencijalnom povratku reprezentacija Rusije i Belorusije, kao i klubova iz te dve zemlje, u međunarodna takmičenja doneti tek u decembru.

"Kada je reč o učešću timova, potrebno je blisko sarađivati sa MOK-om, ;Međunarodnom asocijacijom letnjih olimpijskih federacija (ASOIF) i drugim savezima za olimpijske ekipne sportove kako bi se rešila pitanja logistike i bezbednosti igrača u vezi sa ponovnim uključivanjem reprezentacija Rusije i Belorusije u proces kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, kao i u međunarodna takmičenja reprezentacija i klubova svih uzrasta u obe olimpijske discipline pod okriljem FIBA-e", piše u saopštenju FIBA-e.

"Konkretne odluke koje se u tom pogledu mogu sprovesti, uključujući i adekvatan antidoping program, biće donete na sastanku Centralnog odbora FIBA-e u decembru ove godine", dodaje se u saopštenju.