Američki košarkaš Ruzvelt Viler novi je igrač Pelistera iz Bitolja, saopštio jedanas makedonski superligaš.
Košarka
PELISTER DOVEO AMERIČKU ZVER: Ruzvelt Viler novo pojačanje Bitoljčana
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Kako se navodi u saopštenju, reč je o 23-godišnjem centru, visokom 211 centimetara, koji je prošle sezone nosio dres švajcarskih klubova Ženeva i Masanjo.
Pre dolaska u Evropu Ruzvelt Viler je igrao za koledže Luisvil i Istočni Tenesi, a osvojio i šampionat Čilea sa ekipom Kulpe.
(Beta)
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