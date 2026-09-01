Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, reč je o 23-godišnjem centru, visokom 211 ​​centimetara, koji je prošle sezone nosio dres švajcarskih klubova Ženeva i Masanjo.

Pre dolaska u Evropu Ruzvelt Viler je igrao za koledže Luisvil i Istočni Tenesi, a osvojio i šampionat Čilea sa ekipom Kulpe.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaFIBA VRATILA RUSE I BELORUSE: Evo šta to znači za košarkaše, reprezentacije i klubove iz ove dve zemlje
Ruski košarkaši
KošarkaZVEZDA ODMAH POKAZALA ZUBE: Crveno-beli zatrpali koš Mladosti sa 102 poena
Čima Moneke, Tajson Karter, Semi Odželej Kodi Miler-Mekintajer
KošarkaJANISOV BRAT SE VRAĆA U GRČKU: Tanasis Adetokumbo potpisao za Aris
Tanasis Adetokumbo
KošarkaKOŠARKAŠICE CRVENE ZVEZDE ULAZE SA VELIKOM AMBICIJOM U NOVU SEZONU! Marina Maljković: Biće teško, ali mi ćemo pokušati da dođemo do Evrolige
maljkovicmarina202526cz3.jpg

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir