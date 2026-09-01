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Njegova porodica postigla je dogovor o kupovini bejzbol franšize Los Anđeles Ejndžels, a preuzimanje kluba trebalo bi da bude završeno početkom 2027. godine.

Kronke tako postaje vlasnik još jednog velikog američkog sportskog kolektiva, a njegova porodica već kontroliše Denver Nagetse, londonski Arsenal i Kolorado Avalanš.

"Forbs" je u martu vrednost Los Anđeles Ejndželsa procenio na čak 2,8 milijardi dolara.

Sten Kronke je Denver Nagetse kupio još u julu 2000. godine. Franšizu vodi kao guverner, dok je njegov sin Džoš izvršni direktor i predsednik kluba.

Posle najnovije kupovine, sportsko carstvo Jokićevog gazde postaje još veće — a njegovo bogatstvo i uticaj u svetu sporta nastavljaju da rastu.

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