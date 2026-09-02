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Nikola Jokić još jednom je potvrdio zbog čega važi za jednog od najvećih košarkaških majstora današnjice!

Srpski as osvojio je priznanje za asistenciju godine u izboru "NBA ID Fan Favorites" za sezonu 2025/26, a upravo su navijači širom sveta njegovu magičnu majstoriju izabrali kao najbolju!

Kada je Nikola Jokić u pitanju, granice praktično ne postoje! Srpski košarkaški genije godinama pomera standarde u najjačoj ligi sveta, a sada je dobio još jedno priznanje koje potvrđuje ono što ljubitelji košarke već dobro znaju – kada je lopta u rukama Somborca, nemoguće je predvideti šta će se dogoditi u sledećem trenutku!

Njegov spektakularni potez dobio je najviše glasova navijača.

Srpski centar je u izboru imao ozbiljnu konkurenciju. Za prestižnu nagradu bili su nominovani i Šej Gildžes-Aleksander, Džejms Harden, Alperen Šengun, Šejdon Šarp i Karl-Entoni Tauns, ali je na kraju publika odlučila da je upravo Jokićeva magija bila bez premca!

Zaštitni znak

Svojim čudesnim pregledom igre Nikola godinama unazad fascinira košarkaški svet. Dok većina igrača traži slobodnog saigrača pogledom, trostruki MVP NBA lige često pronalazi rešenja koja protivnici ne uspevaju ni da naslute.

Upravo zato nije veliko iznenađenje što je njegov potez završio na vrhu izbora. Jokićeve asistencije već odavno su postale poseban košarkaški spektakl – iza leđa, preko celog terena, kroz najmanji mogući prostor... Za srpskog asa, čini se, ne postoje nemoguća dodavanja!

Dobitnici priznanja

Navijači su birali najbolje i u brojnim drugim kategorijama, a priznanja su otišla u ruke nekih od najvećih zvezda...

Zakucavanje sezone: StefON Kasl

Fotografija sezone: O-Dži Anunobi, za fotografiju koju je snimio Džo Marfi

Asistencija sezone: Nikola Jokić

Blokada sezone: Luk Kornet

Najbolji potez sa loptom: Luka Dončić

Partija sezone: Bem Adebajo

Najbolji potez u završnici meča: O-Dži Anunobi

Stajling godine: Šej Gildžes-Aleksander

Bam Adebajo poneo je priznanje za partiju godine, zahvaljujući istorijskom meču u kojem je Vašington Vizardsima ubacio neverovatna 83 poena, dok je O-Dži Anunobi bio jedan od retkih igrača koji je sezonu završio sa čak dva priznanja.

Anunobi je osvojio nagradu za fotografiju godine, ali i za najbolji potez u neizvesnoj završnici, zahvaljujući spektakularnom košu iz odbitka u četvrtoj utakmici NBA finala, kojim je krunisao veliki preokret Njujork Niksa.

Priznanje za potez godine s loptom, odnosno najbolji dribling, otišlo je u ruke Luke Dončića, čija je majstorija između nogu oduševila navijače, dok je Stefon Kasl izabran za autora zakucavanja godine.

Luk Kornet osvojio je nagradu za blokadu godine, zahvaljujući spektakularnoj blokadi u odlučujućim momentima sedme utakmice finala Zapadne konferencije.

Šej Gildžes-Aleksander, jedan od najvećih košarkaških asova današnjice, još jednom je pokazao da pažnju privlači i van terena, pa je poneo priznanje za najbolji stajling godine.

Izbor "NBA ID Fan Favorites" u potpunosti je zasnovan na glasovima ljubitelja košarke, koji su svoje favorite birali putem NBA aplikacije, zvaničnog sajta NBA lige i njenih naloga na društvenim mrežama.

A kada je reč o najboljoj asistenciji sezone, dileme očigledno nije bilo - navijači su još jednom izabrali magiju Nikole Jokića!