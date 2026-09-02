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Demijan Lilard sprema se za veliki povratak na NBA parkete, a brojke koje je objavio ostavile su košarkaški svet u neverici!

Zvezda Portlanda pogodila je čak 1.100 od 1.168 šuteva na jednom treningu, ali to je samo deo neverovatne priče o njegovom povratku.

Kada je Demijan Lilard u pitanju, očigledno je da ni najteži period u karijeri nije mogao da ugasi njegovu opsesiju košarkom!

Jedan od najboljih šutera svoje generacije ozbiljno se priprema za povratak na parket, a ono što je radio tokom oporavka od teške povrede zvuči gotovo nestvarno.

Lilard je na društvenim mrežama otkrio da je tokom jednog individualnog treninga uputio čak 1.168 šuteva i pogodio njih 1.100!

To znači da je slavni bek Portlanda imao neverovatnih 94,2 odsto uspešnosti!

Postavio sebi neverovatan cilj

Međutim, ono što je Lilard uradio tokom čitave godine možda je još impresivnije.

Posle pucanja Ahilove tetive i duge pauze, američki košarkaš rešio je da sebi postavi ogroman izazov - da tokom godinu dana oporavka pogodi 100.000 šuteva!

Demijan Lilard Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

I nije samo stigao do cilja.

Lilard ga je premašio!

Tokom perioda od godinu dana uspeo je da ubaci čak 100.100 šuteva, što predstavlja prosečno više od 270 pogođenih šuteva dnevno!

Brojke najbolje govore koliko je ozbiljno shvatio povratak na NBA parkete.

Povreda ga nije slomila

Lilard je poslednji put igrao u sezoni 2024/25, kada je nosio dres Milvoki Baksa, a potom je zbog teške povrede Ahilove tetive propustio kompletnu sezonu 2025/26.

1/3 Vidi galeriju Povreda Demijana Lilarda Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Međutim, čini se da je upravo period oporavka dodatno motivisao jednog od najopasnijih šutera u istoriji NBA lige.

Posle epizode u Milvokiju, Lilard se vratio tamo gde je sve počelo – u Portland Trejl Blejzerse, klub za koji je nastupao tokom prvih 11 sezona svoje NBA karijere.

Sada, u 36. godini, sprema se za još jedan veliki izazov.

Da li se vraća stari "Dejm Tajm"?

Naravno, trening i utakmica nisu isto. Na individualnom treningu nema protivničke odbrane, kontakta niti pritiska kakav donose NBA mečevi.

Ipak, podatak da je Lilard pogodio 1.100 od 1.168 šuteva, kao i činjenica da je tokom godinu dana oporavka ubacio više od 100.000 lopti, dovoljno govori o njegovoj posvećenosti.

Navijači Portlanda sada sa nestrpljenjem čekaju njegov povratak.

Ako su ove brojke bilo kakav nagoveštaj onoga što sledi, jedno je sigurno - "Dejm Tajm" bi uskoro ponovo mogao da odzvanja NBA arenama!