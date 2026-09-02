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Lavar Bol ponovo je uspeo da šokira javnost!

Kontroverzni otac čuvene braće Bol izjavio je kako za najboljeg košarkaša sveta Nikolu Jokića ne bi bilo mesta u njegovom timu.

Da, dobro ste pročitali – trostruki MVP NBA lige, jedan od najboljih igrača današnjice, kod Lavara Bola navodno ne bi ni kročio na parket!

Kada se pomisli da Lavar Bol više nema čime da iznenadi javnost, otac Lonza i Lamela Bola pronađe način da ponovo dospe u centar pažnje.

Ovoga puta na meti se našao – Nikola Jokić!

Bol je tokom svoje emisije „The LaVar Ball Show“, u razgovoru sa nekadašnjom NBA zvezdom Dvajtom Hauardom, govorio o sistemu igre koji bi on navodno forsirao.

A onda je usledila izjava koja je mnoge ostavila u neverici.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

"Jokić kod mene ne bi ni igrao"

Bol je najpre priznao da Jokić poseduje ogroman košarkaški kvalitet.

"Džoker? Taj momak zna da igra. On je igrač", počeo je Bol.

Ali, umesto da se tu zaustavi, usledio je potpuni obrt.

Bol je poručio da Jokić u njegovom sistemu praktično ne bi ni dobio priliku da zaigra!

"Ali u sistemu koji ja imam... njega ne biste ni videli. Mi bismo trčali, svi bi trčali. Ako nemate visokog igrača dovoljno atletičnog da trči i hvata alej-upove, onda je gotovo. Neću da čekam da neko dođe do koša i kaže: 'Dodajte mi loptu'", poručio je Bol.

I upravo je tu nastao najveći problem sa njegovom teorijom.

Jer, izgleda da je čovek koji je rešio da izbaci Nikolu Jokića iz svog imaginarnog tima potpuno zanemario jednu veoma važnu stvar.

JOKIĆ NE MORA DA ČEKA NAPAD – ON GA POKREĆE!

Da li je Bol uopšte gledao Jokića?

Nikola Jokić već godinama dokazuje da ne postoji kalup u koji može da se smesti njegova igra.

Da, nije igrač čija je najveća snaga skok u vis ili trka od jednog do drugog koša. Ali ono što radi sa loptom u rukama čini ga jednim od najopasnijih igrača koje je NBA liga ikada videla.

Koliko puta smo gledali istu scenu?

Jokić uhvati skok, podigne pogled i već u sledećem trenutku šalje savršeno dodavanje preko celog terena. Dok protivnička odbrana još pokušava da se vrati, srpski centar već je pronašao slobodnog saigrača!

Dakle, dok Bol priča o sistemu u kojem svi moraju da trče, zaboravlja da je Jokić upravo jedan od najboljih košarkaša na svetu kada je potrebno pokrenuti tranziciju.

I to bez potrebe da neprestano dribla od koša do koša.

Njegova vizija igre i dodavanja upravo su razlog zbog kojeg je Denver godinama među najopasnijim ekipama NBA lige.

Trostruki MVP, ali ne i za Lavara Bola!

Naravno, svako ima pravo na svoje viđenje košarke.

Ali postoji ogromna razlika između taktičke preference i izjave da za igrača Jokićevog kalibra, najdominantnijeg košarkaša svoje generacije, nema mesta čak ni na terenu.

Posebno kada takva tvrdnja dolazi od čoveka koji je godinama poznat po bombastičnim i kontroverznim izjavama.

Jokić je, podsetimo, trostruki MVP NBA lige, šampion i MVP finala, a njegova sposobnost da organizuje igru sa pozicije centra promenila je način na koji mnogi gledaju na modernu košarku.

Zbog toga je teško ne zapitati se:

Da li je Lavar Bol zaista predstavio revolucionarni košarkaški sistem – ili je samo još jednom pronašao način da privuče pažnju velikim imenom?

Odgovor se, čini se, nameće sam.

Jer dok Lavar Bol zamišlja tim u kojem Nikola Jokić ne bi dobio ni minut, najveće NBA zvezde i stručnjaci godinama pokušavaju da pronađu način kako da ga zaustave.

A u tome, baš kao što je poznato, retko ko je uspeo!

Jedno je sigurno - Lavar Bol je možda uspeo da izazove buru svojom izjavom, ali je teško zamisliti da postoji ozbiljan trener koji bi pogledao Nikolu Jokića i rekao: "Ti kod mene nećeš ni kročiti na teren!"

Ko je zapravo Lavar Bol?

Lavar Bol je bivši igrač američkog fudbala i otac trojice košarkaša – Lonza, LiAnđela i Lamela Bola.

1/5 Vidi galeriju Lavar Bol Foto: PETRAS MALUKAS / AFP / Profimedia, Dylan Stewart / Newscom / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Široj javnosti postao je poznat upravo zahvaljujući bombastičnim izjavama o svojim sinovima, ali i sebi samom, a čini se da je u međuvremenu postao i veliki „stručnjak“ za košarku.

Godinama je privlačio pažnju tvrdnjama da bi u najboljim danima mogao da pobedi Majkla Džordana jedan na jedan, dok je često javno najavljivao velike stvari u karijerama svoje dece. Najveći uspeh ostvarili su Lonzo i Lamelo, koji su stigli do NBA lige, dok je Lamelo 2021. godine osvojio nagradu za rukija godine.