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Devetnaestogodišnji košarkaš je u Partizan došao posle Evropskog prvenstva 2025. godine, ali u crno-belom dresu nije proživeo najsvetlije trenutke.

U 2026. godini je prešao u Arkanzas Rejzorbeks, a ova koledž ekipa je crno-belima, prema određenim informacijama, platila 500.000 dolara, dok će srpskom klubu biti uplaćeno još milion dolara ako Mika Murinen stigne u NBA.

U međuvremenu, Murinen je u Finskoj upao u probleme pošto ga je policija zaustavila zbog brze vožnje. Prema kaznenom nalogu tužilaštva od 28. maja, košarkaš je 11. maja vozio gotovo duplo brže od dozvoljenog.

"Policija mu je izmerila brzinu od 76 kilometara na čas na deonici na kojoj je ograničenje 40 kilometara na čas. Od rezultata merenja potom je oduzeto 3 kilometara na čas zbog propisane tolerancije", naveo je finski "Ilta Sanomat" i otkrio da je u trenutku vožnje košarkaš bio bez važeće vozačke dozvole.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

"Murinen je policiji pokazao američku vozačku dozvolu, ali je njena važnost istekla još u septembru 2025. godine".

Zbog ova dva prestupa Murinen će morati da plati 872 evra.

Učio od Džabarija Parkera

Mika Murinen je otkrio da mu je tokom boravka u Beogradu jedan od najvećih uzora bio Džabari Parker. Finac je od Amerikanca, nekada drugog pika NBA drafta, kako kaže, svakodnevno učio o košarci, životu i putu ka najvećoj sceni.

Zanimljivo je, međutim, što je upravo Parker u Partizanu prošao kroz jedan od najtežih perioda karijere.

Murinen danas ima 19 godina i već ima velike ambicije - želi da jednog dana postane prvi pik NBA drafta. Sledeće sezone igraće za Univerzitet Arkanzas, a u predstavljanju svog novog kluba prisetio se vremena provedenog u Beogradu.

I tu je posebno mesto dobio Parker.

"Svakog dana sam razgovarao sa njim"

Murinen je sa velikim poštovanjem govorio o Amerikancu i njihovom odnosu.

"Video sam mnogo košarke i bio na mnogim mestima, iako imam samo 19 godina. Prošle godine bio sam veoma blizak sa Džabarijem Parkerom, nekadašnjim drugim pikom. Svakog dana sam sa njim razgovarao o košarci, životu, međuljudskim odnosima, o svemu… Učio sam od njega i trudio se da budem bolji", rekao je Murinen.

A onda je otkrio i koliko daleko želi da ode.

"Znam šta je potrebno kako bih stigao do sledećeg nivoa i upravo tome težim - želim da budem prvi pik na NBA draftu".

Velike reči mladog Finca, ali iza njih stoji veoma zanimljiva priča.

Jer čovek od kojeg je, po sopstvenom priznanju, najviše učio u Partizanu nije imao sezonu kakvoj se iko nadao.

Parker trebalo da bude bomba, završio kao veliki problem

Džabari Parker je u Beograd stigao kao jedno od najvećih imena koje je Partizan ikada doveo. Nekadašnji drugi pik NBA drafta imao je iza sebe ozbiljnu karijeru u najjačoj ligi sveta, a dolazak u crno-bele trebalo je da bude jedan od najvećih transfera u istoriji kluba.

Umesto toga - veliko razočaranje.

Parker se mučio da pronađe pravu formu, njegove partije nisu bile ni blizu očekivanja, a tokom sezone često je bio predmet kritika zbog izgleda na terenu, fizičke forme i načina na koji je delovao tokom utakmica.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Posebno je navijačima smetalo ono što su doživljavali kao loš govor tela i nedostatak energije, dok je njegov učinak u Evroligi bio daleko od reputacije koju je doneo u Beograd.

Sezonu je na kraju završio na pozajmici u Huventudu, a iako ga ugovor sa Partizanom vezuje i za narednu sezonu, njegova budućnost u crno-belom i dalje je velika nepoznanica.

Drugim rečima, čovek koji je trebalo da bude jedan od lidera tima danas je igrač kojeg klub pokušava da "reši".

A Murinen? I on je brzo nestao iz Beograda

Još veća ironija je što je sličan scenario zadesio i Murinena.

Finac je u Partizan stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša Evrope, nakon što je proglašen za najboljeg mladog igrača Evrobasketa 2025. godine.

Očekivalo se da će u Beogradu napraviti veliki korak u razvoju. Umesto toga, njegov boravak u crno-belom bio je veoma kratak.

U Evroligi je dobio svega 11 minuta, tokom kojih je postigao samo jedan poen.

Isti klub, ista priča, potpuno drugačije ambicije

Tako je nastala prilično neobična priča.

Murinen je u Parkeru video čoveka od kojeg može da uči kako se stiže do NBA vrha.

Parker je, međutim, u Partizanu imao sezonu koju će želeti što pre da zaboravi.

A Murinen, koji je od njega svakodnevno slušao savete o košarci i životu, ni sam se nije dugo zadržao u Beogradu.

Naravno, nemoguće je tvrditi da je Parker imao bilo kakav negativan uticaj na mladog Finca. Naprotiv, Murinen o njemu govori sa velikim poštovanjem.

Ali upravo zbog toga cela priča zvuči pomalo ironično.

Jedan je trebalo da bude uzor i lider, drugi buduća NBA zvezda. Obojica su, na kraju, napustila Partizan bez učinka kakav se od njih očekivao.

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