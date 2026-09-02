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Košarkaški Cedevita Olimpija vredno rade na formiranju tima za narednu sezonu, a značajan deo rostera u timu Zvezdana Mitrovića trebalo bi da čini Južnoafrikanac Osaji Osifo, koji je danas potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz Ljubljane.

Reč je o košarkašu rođenom 2000. godine koji igra na poziciju krilnog centra. Najveći deo karijere proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama gde je bio deo nekoliko koledž timova, a tek pre dve godine uplovio je u profesionalne vode.

Najpre se oprobao u razvojnom timu San Antonio Sparsa, čije boje je branio od sezone 2024/25, a te godine nakratko se obreo u Kanadi gde je odigrao osam utakmica za Kalgari Sardž.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Tokom prethodne sezone sakupio je 28 utakmica za Ostin Sparse u NBA G ligi, a finiš sezone proveo je u redovima Al Ahlija posle čega je u Letnjoj ligi igrao za Denver Nagetse.

Sada će prvi put imati priliku da se oproba u Evropi kao član tima koji će igrati u AdmiralBet ABA ligi i Evrokupu.

Kurir sport / Sportske.net