Slušaj vest

Nikola Jokić posle dve pobede sa Srbijom u kvalifikacijama za SP naredne godine u Kataru, u potpunosti može da se koncentriše na NBA ligu.

Američki mediji danima unazad bave se Nikolom Jokićem i potenciraju da u aktuelnoj sezoni srpski centar ulazi u poslednju godinu ugovora sa Denver Nagetsima.

Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Sve se vrti oko novca

Čelnici Denvera drugo leto zaredom nisu uspeli da ubede Nikolu Jokića da produži saradnju sa franšizom iz Kolorada. Međutim, Jokić se u celoj priči nosi logikom i zdravim razumom. A, razlog je - novac.



Nikola Jokić (31) trenutno je pod ugovorom sa Denver Nagetsima do juna 2028. godine, ali je odložio potpisivanje ranijeg produžetka kako bi 2027. parafirao najveći ugovor u istoriji NBA lige. Sledeće godine Srbin će steći pravo na petogodišnji supermaks ugovor vredan 359,5 miliona dolara. Ako bi kojim slučajem Jokić rešio da sada produži saradnju, kolektivni ugovor NBA igrača i vlasnika timova bi mu dozvoljavao da potpiše ugovor u trajanju od četiri sezone vredan 278 miliona dolara.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikolina želja nije sporna

Jokić je istakao da mu je želja da ostane u Denveru do kraja karijere, a odlaganje potpisivanja je čisto poslovne prirode kako bi osigurao petu godinu saradnje i oko 80 miliona dolara više. Nakon plaćanja svih poreza, doprinosa i provizija, od prosečnih oko 71,9 miliona dolara godišnje, Jokiću po sezoni ostaje približno 34 do 37 miliona dolara čiste zarade.



- Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Verovatno ću potpisati ugovor sledeće godine. Razlog ta takvu odluku je striktno biznis. Moja želja je da ostanem i igram do kraja života u Denveru. Na njima je da mi ponude ugovor, ili ne - rekao je svojevremeno Nikola Jokić.

Nikola Jokić poslao je jasnu poruku gazdama Denvera Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Otac i sin Krenke na potezu

Jasno je da su karte u rukama vlasnika NBA franšize iz Denvera milijardera Stena Krenkea i njegovog sina Džoša Krenkea, koji obavlja funkciju predsednika i izvršnog direktora kluba. Činjenica je da je mlađi Krenke donosio pogrešne odluke u bližoj prošlosti.

Te da je zbog toga zagušio "seleri kep", dajući ogromne plate igračima kao što su Džamal Mari (50 miliona dolara godišnje), Aronu Gordonu (31 milion dolara godišnje), Kameronu Džonsonu (23 miliona dolara), Kristijanu Braunu (21 milion dolara). Zbog toga je Denver jedini tim u NBA koji je prešao "drugi prag" prestupništva u ovom pogledu.

Darko Rajaković bi sa Torontom imao mnogo šta da ponudi Nikoli Jokiću Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Rajaković i Toronto prate situaciju



Zato je vrlo moguće da u narednim prilikima za trejd, budu promenjeni svi nabrojani košarkaši. U nedostatku NBA mogućnosti Denver se ovog leta okrenuo evroligaškim rešenjima, pa je angažovao Lonija Vokera i Alfa Dijaloa. Te doveo kao slobodnog agenta veterana Demara Derozana.



Ukoliko Denver naredne godine ne ponudi veliki ugovor Nikoli Jokiću, jasno je da će to uraditi brojni NBA klubovi. Američki novinar Džeremi Brener piše da situacija oko Nagetsa i Jokića pomno prate Toronto Reptorsi. Tamo je trener Darko Rajaković, Srbin kao i Jokić. Ukoliko se Denver bude nećkao, a Jokić tražio novi početak, izvesno je da bi mogao da se okrene Torontu, koji već sada ima mlad i potentan tim.