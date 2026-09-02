"Sviđa mi se projekat Dubaija. Pregovarali smo dugo i nije bilo jednostavno. Ključno je upravo ono sto je gospodin Kamenjašević rekao: niko ništa ovde ne prodaje i niko ništa ne kupuje, već radimo na zajedničkom projektu koji će trajati pet godina i koji nije samo finansijske, vec i visoko stručne prirode. Pazite, Dubai igra Evroligu i postavlja standarde ABA ligi. Ovim putem im čestitam na osvajanju šampionske titule u regionalnom takmičenju. Mislim da je ovo pravi put kojim srpski talenti treba da krenu - da se razvijaju, ostanu ovde što duže i da ponovo punimo halu SPENS. Moramo shvatiti da naša deca mogu daleko, samo treba da stanemo iza njih i verujemo u njih. Sada imamo sve mogućnosti - i finansijske i organizacione - da pokažemo da u košarci to možemo. Svi patimo za onim momentom kada nam je za dlaku izmakao plasman u viši rang protiv Spartaka, ali mislim da je došao trenutak da stvari vratimo na pravi put. Vojvodina mora da igra ABA 1 ligu, da puni SPENS, donosi velike pobede i dovodi velika imena. Svaki igrač Vojvodine mora da razume da vrlo brzo može doći u situaciju da igra za Dubai i da nastupa u Evroligi" istakao je Zbiljić.