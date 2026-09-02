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Proteklog vikenda u poljskom Vroclavu održano je tesitranje i seminar za službena lica u organizacije Evrolige, na kome se našlo i pet srpskih sudija i jedan kontrolor. Među njima je bio i Milivoje Jovčić, kome će ova sezona biti svojevrstan jubilej.

1/5 Vidi galeriju Milivoje Jovčić, košarkaški sudija Foto: KLS

“Ako ćemo pričati o brojkama, predstojeća sezona će biti početak četvrte decenije mog suđenja u najvišem klupskom takmičenju u Evropi”, krenuo je svoju priču za zvaničan sajt KLS Jovčić i nastavio:

“Nekada se to takmičenje zvalo Kup evropskih šampiona, zatim se evolutivno preimenovalo u Evroligu (pod okriljem FIBA), da bi u sezoni 2000/2001 postalo Suproliga. Upravo te sezone je počeo konflikt u evropskoj košarci koji je, kao i uvek, vođen preko glava "malih" ljudi, nas sudija”.

Evroliga je za sprskog arbitra satisfakcija za dosadašnji rad i sva životna odricanja koje zahteva suđenje jednog ovakvog takmičenja.

“Svoju prvu utakmicu Evrolige sam sudio 14.11.1996. godine, u vreme kada su košarka, ljudi, ali i generalno pogled na sport bili sasvim drugačiji. Teško je govoriti samo o košarci i sportu tog doba, a ne pomenuti društveno-socijalne okolnosti (ratovi, sankcije, vizni režimi..)”, priča Jovčić.

Pre nego je krenuo da krči svoj put na međunarodnoj sceni, Milivoje Jovčić je sa velikim uspehom gradio svoju sudijsku karijeru u domaćem šampionatu. U sezoni 1994/1995, Jovčić je sa svega 20 godina počeo da sudi najviši rang domaćeg takmičenja i do današnjeg dana ostao najmlađi arbitar kome je to pošlo za rukom.

Takođe, Jovčiću u domaćem šampionatu drži još dva rekorda – po broju odsuđenih utakmica, ali i sezona, a naredna 20. jubilarna sezona u Košarkaškoj ligi Srbije za njega biti 34 u kojoj će deliti pravdu.

Svoje znanje i veliko iskustvo, već više od dve decenije deli sa mladim kolegama i uvek je na raspolaganju svima koji žele da uče.

“S obzirom da sam prvi iz generacije otišao na viši nivo suđenja, pomagao sam i našim sudijskim “klasicima”, dok i oni nisu dosegli svoje maksimume. Učestvovao sam na Trenerskim klinikama i seminarima raznih vrsta, a predavao sam i u Prvoj međunarodnoj visokoj školi za košarku "Borislav Stanković", na kojoj su školovani treneri, menadžeri i novinari. Primera radi, aktuelni selektor Srbije je bio moj “student”.

Lepo je videti da i ove godine Srbija ima zavidan broj sudija na listi najelitnijeg klupskog evropskog takmičenja.

“Srbija je u svim epohama imala elitu među sudijama. Nažalost, druge teme su bile prioritetnije”, rekao je Jovčić.

Ipak, ono što ne može da se ne primeti jeste da su od petorice sudija na listu Evrolige čak trojica preko 50 godina, te da je samo Ćalić iz mlađe garde arbitara. Mnogi se pitaju – šta će biti sa srpskim suđenjem kada se “stara” garda penzioniše.

“Biće prirodna selekcija, kao i uvek! Stariji odlaze, mlađi dolaze. A oni koji budu imali dovoljno zrelosti, znanja i istrajnosti, oni će opstati”, zaključio je jedan od najiskusnijih i najboljih arbitara sa naših prostora, Milivoje Jovčić.