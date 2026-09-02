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Košarkaši Los Anđeles Lakersa nedavno su boravili u Sloveniji, domovini svog saigrača i neprikosnovenog lidera ekipe Luke Dončića.

Tokom boravka u Ljubljani, slavna franšiza iskoristila je priliku za izgradnju timskog duha, a igrače su u hotelskim sobama dočekali zaista originalni pokloni.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić doveo Lejkerse u Ljubljanu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Gotovo svi igrači (s izuzetkom novajlije Kamerona Kara) proveli su četiri noći u jednom ljubljanskom hotelu, a sada su na videlo isplivali i zanimljivi detalji njihovog boravka.

Kako bi im dodatno ulepšali posetu, organizatori su se pobrinuli da svakog košarkaša u sobi dočeka lična poruka dobrodošlice. Uz nju, zvezde Lejkersa su dobile i papir s osnovnim slovenačkim frazama kako bi se lakše sporazumevali s lokalnim stanovništvom, ali najviše simpatija ukrao je jedan poseban detalj.

Naime, svakog igrača Lejkersa na krevetu je dočekala plišana pčela. Radi se o simbolu po kojem je Slovenija poznata širom sveta – autohtonoj kranjskoj pčeli (Kranjska čebela).

Ovaj simpatični poklon posebno je oduševio prisutne, a slovenski mediji prenose da je upravo tu istu plišanu pčelicu čvrsto grlila Lukina ćerkica Gabrijela kada je zajedno s njim došla u posetu igračima u hotelu.

Igrači Lejkersa su se tokom boravka u Ljubljani i na Bledu odlično zabavili, što su potvrdili i brojnim objavama na društvenim mrežama, ne krijući oduševljenje lepotama Slovenije pred početak novih izazova u NBA ligi.