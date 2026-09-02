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Klipersi će morati da plate čak 30 miliona dolara, ali još veći udarac predstavlja odluka da im se oduzme pet uzastopnih pikova prve runde drafta, od 2029. do 2033. godine.

Vlasnik kluba Stiv Balmer suspendovan je na godinu dana, dok je Lenard kažnjen sa 700.000 dolara. Suspenziju od godinu dana dobila je i predsednica poslovnih operacija Džilijan Zaker, dok je predsednik košarkaških operacija Lorens Frenk suspendovan na šest meseci.

Istraga je utvrdila da su Klipersi pomagali Lenardu da ostvari dodatne prihode preko sponzorskih aranžmana sa više kompanija, kao i da su plaćali određene privatne troškove košarkaša i njegovih predstavnika.

Komesar NBA Adam Silver ocenio je ponašanje kluba kao „flagrantno“, istakavši da težina kazne odražava ozbiljnost prekršaja.

Klipersi će narednih pet godina biti i pod posebnim nadzorom NBA lige. Klub je tako, zbog afere sa Lenardom, ostao bez čak pet pikova prve runde i pretrpeo jedan od najtežih udaraca u istoriji lige.