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Košarkaši Mege pobedili su portugalskog šampiona Porto u španskom Lugu rezultatom 83:74.

Izabranici Vuleta Avdalovića tako su špansku turneju, na kojoj su povodom velikog jubileja Breogana od 60 godina postojanja odigrali dva meča, završili sa polovičnim učinkom.

1/2 Vidi galeriju KK Mega 2026/27 Foto: CB Breogan

U duelu protiv ovogodišnjeg učesnika FIBA Lige šampiona, Mega je od početka do kraja meča imala prednost, u nekoliko navrata ona je bila i dvocifrena.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Pavle Bačko sa 16 poena. 14 poena uz 6 skokova dodao je Mihailo Bošković, a dvocireni je bio i Luka Paunov sa 10 poena.

Na drugoj strani istakao se Vilijams sa 21 poenom.

Do kraja pripremnog dela, košarkaši Mege će odigrati još tri meča, protiv Borca u Čačku, Napretka u Kruševcu i Slobode u Beogradu.

Mega: Maniema 8 (6sk), Bošković 14 (6sk), Mušicki 2 (4ast), Vojinović 5, Hrelja 8, U.Šuput 5, Bačko 16, Nikolić 9 (6sk), M.Šuput, Srzentić 6 (6sk), Paunov 10, Lučić.