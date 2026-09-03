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Veliki gubitak za niški sport - 39-godišnji srpski košarkaški trener Ilija Jovanović Spok preminuo je nakon teške i iscrpljujuće borbe sa opakom bolešću.

Odlazak čoveka koji je godine posvetio radu sa mladim talentima i ostavio dubok trag u lokalnoj košarci potresao je sportske radnike, njegove nekadašnje igrače i prijatelje.

Ne tako davno, kada je obelodanjeno da mu je potrebna pomoć za lečenje, niška sportska zajednica reagovala je ujedinjeno. Brojni pojedinci, klubovi i sugrađani odazvali su se humanitarnom pozivu, pa je potreban novac prikupljen u kratkom roku.

Ipak, uprkos ogromnoj želji za životom i podršci čitave sredine, Jovanović je izgubio najvažniju bitku u utorak ujutru.

Poslednji ispraćaj biće organizovan na Novom groblju u Nišu u sredu, 2. septembra. Opelo počinje u 14.00 časova, a sahrana u 14.30.

Kurir Sport / Sport juga

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