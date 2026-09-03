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Vest da je doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić odlučio da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i priključi se stručnom štabu Ibona Navara odjeknula je kao veliki šok u javnosti. Ipak, za samog Kalinića ovo je bila dobro promišljena odluka, donesena nakon perioda u kom se više nije osećao dobro na terenu.

Njegov dugoročni plan jeste da u budućnosti postane prvi trener nekog kluba, dok mu je trenutni cilj da sa crveno-belima napravi evropski iskorak koji mu je izmakao tokom igračkih dana. Prve misli o povlačenju javile su se nakon nedavne epizode u reprezentaciji koja se nije završila onako kako je planirao.

Gostujući u podkastu "Kod Luke i Kuzme", Kalinić je otvorio dušu o novoj ulozi u timu i razlozima za konačni kraj igračke karijere.

"Sve je to novo za mene, koliko mi prija, toliko mi je i novo i nemam pojma ništa o tome. Idem korak po korak i spremama se da jednog dana bude glavni trener. Zato sam i ušao u tu priču, da vidim da li sam za to ili nisam za to", rekao je Kalinić i nastavio:

1/17 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

"Mislim da sam sam svašta prošao u karijeri i da mogu da budem veza između zamisli trenerskog dela i igračkog dela, ali to je izazovna pozicija. Idem dan po dan, prija mi za sada. Malo mi je previše sedenja trenerskog, oni samo sede i pričaju, ja bih to više na terenu radio, pokazivao."

Uprkos tome što se na kraju prošle sezone fizički osećao odlično, psihički umor bio je presudan faktor za odlazak u igračku penziju.

"Traje to već par godina, ja već dugo vremena nisam sa istim žarom u svemu tome. Ne znam da li se to vidi na malim ekranima, ali to više nije to. To traje već neko vreme, počeo sam da pripremam teren za taj korak i sada se desila ta situacija koja je mogla da se razreši u tom smeriu i odlučio sam se za taj korak, dogovorio sam se sa Zvezdom da ostanem."

"Mislim da je to veliki plus za jedan klub kada ima nekog ko je igrao na nivou, da može da ostane da radi, šta god da radi. I za Tea sam pričao da nisam mogao da verujem da su ga pustili da ide, na kraju se ispostavilo da je hteo da odmori od svega godinu dana. Tako da tu smo, radimo, ostaju ambicije iste - želimo Fajnal-for, želimo da osvojimo Evrolige, sada samo sa drugih pozicija."

1/8 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: KK Crvena Zvezda

Otkrio je i da li je razmišljao o potpunom pauziranju od košarke.

"Pauzirao sam celo leto i shvatio sam da je bolje da ne pauziram, da ne znam da se ponašam kad imam preterano slobodnog vremena, tako da sam rešio da se vratim i lakše je kad iz igračkih dana pređeš u ulogu trenera. Često se desi separacija da treneri počnu da razmišljaju samo kao treneri, zato mislim da su bolji treneri koji odmah pređe na naredni korak, poput Šarunasa, poput Željka, Saleta..."

Nedostatak motiva i situacija sa nacionalnim timom dodatno su ubrzali čitav proces.

"Samo psiha, ja sam se fizički osećao sjajno, ali košarkaški loše... Imam ja to, po zakucavanju osetim u kakvom stanju mi je telo, na kraju sezone sam se osećao dobro, leteo, ali košarkaški nisam mogao da nađem... Mislim generalno, onaj februar sa reprezentacijom, to me je bacilo u kontraritam i košarkaški i u svemu..."

Dodatni motiv za oblačenje dresa reprezentacije bila je i saradnja sa Dušanom Alimpijevićem, sa kojim ima višegodišnje poznanstvo.

"Dule i ja se znamo 12, 13 godina, on je bio pomoćni trener Siniši Matiću, a ja sam bio igrač. Održavali smo konekciju, želeo sam da me pozove i da me jednom vodi, na kraju se sve spojilo i na kraju je ispao fijasko. Mislim izgubili smo od Turaka, nismo od ne znam koga, samo da mi neko nešto ne zameri..."

Na kraju, nekadašnji reprezentativac je iskreno priznao da je došlo do potpunog zasićenja od svakodnevne igračke rutine, ali i od želje da sačuva zdravlje.

"Kada krenem na sastanak i to mi se ne radi. Koliko puta pričamo o "pik en rolu", Ljulj ide u levo, Slukas ide u desno, nisam mogao više. Druga stvar je što je moj otac igrao stoni tenis do 41. godine i nisam želeo da dođem do tog stadijuma da operišem kukove, kolena, ostvario sam sve ciljeve i ambicije u životu, video sveta upoznao ljudi, zaradio para. Nema smisla da igram dok mi ne popucaju Ahilove tetive", jasan je Kalinić.

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