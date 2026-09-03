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Dok čitava Amerika bruji o kazni koja je potresla NBA, pažnja je usmerena na čoveka koji se našao u samom centru skandala. Njegov životni put - od zaposlenog u tehnološkom gigantu, preko jednog od najbogatijih ljudi na svetu, do vlasnika NBA imperije zvuči kao scenario za holivudski film.

Stiv Balmer nije običan vlasnik sportskog kluba.

Reč je o bivšem prvom čoveku "Majkrosofta", čoveku koji je decenijama stvarao bogatstvo zahvaljujući tehnološkom gigantu, a zatim odlučio da deo svog ogromnog poslovnog carstva preseli u svet profesionalnog sporta.

Danas poseduje jednu od najvrednijih NBA franšiza, izgradio je spektakularnu dvoranu vrednu oko dve milijarde dolara, a njegovo bogatstvo procenjuje se na više od 150 milijardi američkih dolara.

A sada je upravo taj čovek dobio jednogodišnju suspenziju NBA!

Liga je kaznila Balmera nakon istrage povezane sa zaobilaženjem pravila o ograničenju plata, dok su Klipersi kažnjeni sa 30 miliona dolara i ostali bez pet budućih izbora prve runde drafta. Klub i Balmer odbacuju zaključke NBA i najavili su borbu protiv kazne.

Kako je sve počelo?

Balmer nije nasledio tehnološko carstvo koje ga je učinilo milijarderom.

U Majkrosoft je stigao 1980. godine, kada je kompanija Bila Gejtsa bila daleko od današnjeg globalnog giganta. Bio je među prvim zaposlenima i tokom godina postao jedan od ključnih ljudi kompanije.

Njegov uspon bio je munjevit.

Balmer je postepeno preuzimao sve važnije funkcije, a na kraju je 2000. godine nasledio Gejtsa na mestu izvršnog direktora Majkrosofta. Na toj poziciji ostao je sve do 2014. godine.

Upravo je vlasništvo nad akcijama Majkrosofta temelj njegovog ogromnog bogatstva. Balmer je nakon odlaska sa čela kompanije zadržao većinu svojih akcija i ostao jedan od najvećih pojedinačnih akcionara tehnološkog giganta.

Drugim rečima, dok je vrednost Majkrosofta godinama vrtoglavo rasla, raslo je i bogatstvo čoveka koji je nekada bio tek jedan od zaposlenih.

1/7 Vidi galeriju Stiv Balmer - vlasnik Los Anđeles Klipersa Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Od računara do košarke

Nakon odlaska iz Majkrosofta 2014. godine, Balmer je odlučio da napravi jedan od najvećih poteza u istoriji američkog sporta.

Kupio je Los Anđeles Kliperse za tada rekordne dve milijarde dolara.

Mnogi su se tada pitali da li je jedan NBA klub zaista mogao toliko da vredi.

Više od decenije kasnije, odgovor je više nego jasan.

Forbes danas vrednost Klipersa procenjuje na oko 7,5 milijardi dolara, što znači da je vrednost franšize pod Balmerovim vlasništvom višestruko porasla.

Ali Balmer nije želeo samo da kupi klub.

Želeo je da od Klipersa napravi sportsko carstvo.

Potrošio dve milijarde na "hram košarke"

Jedan od njegovih najvećih projekata postala je izgradnja Intuit Dome-a, nove spektakularne dvorane Klipersa.

Balmer je u taj projekat uložio oko dve milijarde dolara privatnog novca. Nova arena otvorena je 2024. godine i postala je novi dom Klipersa.

Intuit Dome Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za čoveka koji raspolaže ogromnim bogatstvom, očigledno nije bilo dovoljno samo kupiti klub.

Želeo je sopstvenu dvoranu, sopstveni identitet i klub koji više neće živeti u senci slavnih gradskih rivala.

Upravo je tu možda najbolje videti kakav je Balmer kao vlasnik - čovek koji je u sport ušao sa istom energijom kojom je nekada vodio jednu od najvećih tehnoloških kompanija na svetu.

Eksplozivan temperament

Balmer je javnosti poznat i po svom potpuno drugačijem nastupu od tipičnog milijardera.

Dok mnogi najbogatiji ljudi sveta deluju hladno i uzdržano, on je postao planetarno poznat po eksplozivnim nastupima, vikanju, skakanju i neverovatnoj energiji.

Njegovi nastupi pred zaposlenima "Majkrosofta" svojevremeno su postali viralni, a sličnu strast kasnije je preneo i na NBA.

Na utakmicama Klipersa često nije moguće razlikovati milijardera i običnog navijača - Balmer skače, slavi, nervira se i emotivno proživljava svaki trenutak svog kluba.

Međutim, sada se našao u potpuno drugačijoj situaciji.

Suspenzija

NBA je Balmera suspendovala na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih s ligom i klubom.

Istovremeno, Klipersi su kažnjeni sa 30 miliona dolara i ostali bez pet izbora prve runde drafta, dok su kazne izrečene i drugim akterima slučaja.

Za čoveka koji je navikao da vodi kompanije i donosi odluke vredne milijarde dolara, kazna ima posebno snažnu simboliku.

Vlasnik jednog od najvrednijih sportskih klubova u Americi sada je praktično primoran da godinu dana bude udaljen od svakodnevnog života organizacije koju je godinama gradio.

Ipak, Balmer i Klipersi ne priznaju poraz.

Iz kluba su već poručili da odbacuju zaključke NBA istrage i da će osporiti izrečene sankcije.

Od Majkrosofta do NBA skandala

Balmerova priča zato je mnogo veća od jedne košarkaške kazne.

Čovek koji je decenijama gradio bogatstvo u Majkrosoftu, zatim kupio NBA klub za dve milijarde dolara i uložio još dve milijarde u njegovu novu dvoranu, sada se našao u centru jednog od najvećih skandala koji je potresao ligu.

Stiv Balmer Foto: STEPHEN BRASHEAR / Getty images / Profimedia

Njegovo bogatstvo možda se meri stotinama milijardi dolara, ali novac očigledno nije mogao da ga zaštiti od kazne najjače košarkaške lige na svetu.

I upravo je to ono što ovu priču čini toliko intrigantnom.

Od čoveka koji je upravljao Majkrosoftom do vlasnika NBA imperije - Stiv Balmer je navikao da bude na vrhu. Sada, međutim, moraće da provede godinu dana daleko od kluba u koji je uložio milijarde.