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Nikola Jokić na zagrevanju pred utakmicu Srbije i Francuske

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Amerikanci su sastavili listu 20 najvećih centara u istoriji NBA lige i ponovo pokrenuli veliku raspravu među ljubiteljima košarke.

Portal "HoopsHype" smestio je Nikolu Jokića na sedmo mesto večne liste, iza Karima Abdul-Džabara, Bila Rasela, Vilta Čemberlena, Šakila O'Nila, Hakima Olajdžuvona i Mozesa Melouna.

Na prvi pogled, društvo u kojem se našao srpski as zaista je impresivno. Ipak, kada se pročita obrazloženje koje su Amerikanci sami napisali o Jokiću, jedno pitanje nameće se samo od sebe - kako je moguće da takav igrač bude tek sedmi?

Sami izneli argumente protiv svoje liste

Autor teksta Frenk Urbina praktično je zasuo Jokića komplimentima.

Opisao ga je kao najboljeg dodavača među visokim igračima u istoriji košarke i podsetio da je srpski centar tek deveti igrač u istoriji NBA koji je osvojio tri MVP priznanja.

To, međutim, nije sve.

Jokić je predvodio Denver do prve NBA titule u istoriji kluba i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača finala. Njegov individualni učinak poslednjih godina takođe je gotovo bez presedana.

U šest uzastopnih sezona nije završio ispod drugog mesta u izboru za MVP-ja, što ga svrstava u izuzetno retko društvo najvećih košarkaša koje je NBA ikada imala.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

I upravo tu nastaje najveći paradoks cele priče.

"Praktično može sve"

Amerikanci su posebno apostrofirali Jokićevu svestranost.

Prema njihovoj oceni, srpski centar može da kreira igru poput plejmejkera, dominira leđima okrenut košu, širi reket šutem za tri poena i pogađa izuzetno efikasno sa različitih pozicija.

Urbina je istakao i Jokićev napredak u odbrani, njegovu kontrolu skoka i sposobnost da inteligentnom igrom dolazi do velikog broja ukradenih lopti.

Drugim rečima, "HoopsHype" je praktično opisao jednog od najkompletnijih košarkaša koje je pozicija centra ikada imala.

A onda ga je stavio na sedmo mesto.

Naravno, šest legendi koje se nalaze ispred njega imaju argumente koje je nemoguće ignorisati. Reč je o igračima koji su obeležili čitave epohe NBA košarke i osvojili neverovatan broj titula i individualnih priznanja.

Ali Jokić ima samo 31 godinu.

Najvažniji detalj tek sledi

Upravo su i Amerikanci priznali da Jokićeva priča daleko od toga da je završena.

Njegov stil igre ne zasniva se prvenstveno na eksplozivnosti i atletskim sposobnostima, zbog čega postoji realna mogućnost da još dugo ostane među najboljim igračima NBA lige.

HoopsHype smatra da bi Jokić mogao dodatno da napreduje na njihovoj listi, posebno ako sa Denverom osvoji još neku šampionsku titulu.

Ali možda je upravo u tome najveći problem sa ovakvim rangiranjima.

Kako nekoga ko je usred karijere uporediti sa legendama koje su odavno završile svoje priče?

Jokić je već sada sedmi najveći centar svih vremena prema izboru jednog američkog portala. A tek mu predstoje godine u kojima može da dodatno uveća svoju zbirku trofeja i statističkih dostignuća.

Zato će se ova lista, vrlo verovatno, jednog dana ponovo menjati.

Pitanje je samo – koliko će imena ostati ispred Nikole Jokića kada jednog dana i definitivno završi karijeru?