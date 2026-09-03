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ABA liga će sutra u Ljubljani svečano obeležiti dve i po decenije postojanja, ali jubilej jednog od najznačajnijih regionalnih sportskih takmičenja dolazi u trenutku kada se nad takmičenjem nadvijaju ozbiljni problemi.

Dvadeset pet godina postojanja svakako je uspeh, međutim, vlasnici ABA lige, odnosno sami klubovi koji danas upravljaju svojom zajedničkom sudbinom, nemaju mnogo razloga za slavlje.

Naime, predsedavajući Predsedništva ABA lige Ostoja Mijailović zatražio je juče da se Skupština pomeri za jedan dan, navodno zbog logističkih problema.

Ostoja Mijalilović Foto: Andrija Sokovic/Andrija Sokovic/Starsport

Ali to je, čini se, samo jedan u nizu otvorenih problema!

Naime, svega tri nedelje pred početak nove sezone i dalje nije poznato ko će preuzeti neke od najvažnijih funkcija u takmičenju. ABA liga još nema definitivno rešena pitanja sportskog direktora, predsednika Sudijske komisije, komesara za delegiranje sudija, ali ni disciplinskog sudije.

Dodatnu zabrinutost izaziva i finansijska situacija.

Prema informacijama "Meridian sporta", u kasi ABA lige nedostaje čak 500.000 evra, koliko je trebalo da uplati Beč na ime vajld karte za predstojeću sezonu!

I dok su imena kandidata za ključne funkcije poznata, još nije sasvim jasno na koji način će oni biti birani - po postojećem pravilniku ili putem ranije raspisanog konkursa. Još veća misterija je, međutim, kada će Beč ispuniti svoju finansijsku obavezu.

Rokovi su, prema dostupnim informacijama, odavno probijeni.

Posebno se postavlja pitanje ko je i zbog čega dozvolio klubu iz Beča da prolongira svoje obaveze, imajući u vidu da je još prošle sezone bilo problema sa poštovanjem ugovora sa ABA ligom.

Prema ugovorenoj dinamici, rok za plaćanje vajld karte za sezonu 2025/26. bio je 1. septembar 2025. godine. Beč je do 7. jula iste godine trebalo da uplati avans od 100.000 evra.

U slučaju da ostatak novca ne bude uplaćen u predviđenom roku, Liga je, prema ugovornim odredbama, imala mogućnost da raskine saradnju, zadrži već uplaćeni avans i naplati dodatnu kaznu.

Ipak, Beč je dugovanja za prethodnu sezonu, prema navodima "Meridian sporta", izmirio tek nedavno i to bez plaćanja penala.

1/10 Vidi galeriju Beč - Crvena zvezda, ABA liga Foto: KK Vienna

Nakon toga usledio je i novi zahtev - da se 500.000 evra za vajld kartu za narednu sezonu uplati u dve rate, po 250.000 evra do 15. septembra i 31. decembra.

Sve to bez bankarskih garancija i mimo rokova koji su prethodno bili predviđeni!

Situacija je dodatno zanimljiva zbog činjenice da su ostali učesnici ABA lige koji nastupaju sa vajld kartom svoje finansijske obaveze, prema dostupnim informacijama, izmirili na vreme i u celosti.

Dok se u Ljubljani priprema velika proslava povodom 25 godina postojanja, brojna pitanja ostaju bez odgovora - ko će voditi ključne sektore takmičenja, kada će novac stići u kasu i da li će Beč ponovo dobiti dodatni rok.

A nova sezona je praktično pred vratima!