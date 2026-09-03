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Stef Kari, jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige, nema dilemu da želi da svoju bogatu karijeru završi u Golden Stejtu.

Američki mediji prenose da Kari već sledećeg leta ima mogućnost da potpiše novi, dvogodišnji maksimalni ugovor vredan više od 130 miliona dolara. Kako navodi "ESPN", Voriorsi su praktično ostavili Kariju da sam postavi uslove za novi ugovor.

I sam košarkaš je u ranijim izjavama jasno stavio do znanja gde vidi svoju budućnost.

1/4 Vidi galeriju Stef Kari Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Nema sumnje da hoću da ostanem do kraja karijere i apsoludno sam siguran da će to da se desi", rekao je ranije Kari.

Ipak, ono što u ovom trenutku najviše brine jeste njegova povreda kolena. On je prošle sezone odigrao tek oko 40 utakmica, ali ukoliko oporavak prođe kako treba, očekuje se da legendarni bek odigra preko 70 utakmica u narednoj sezoni.

Kari, koji ima 38 godina, svoju celu NBA karijeru, započetu još 2009. godine, proveo je u Voriorsima, a sa ovom ekipom osvojio je četiri titule šampiona sveta.

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