POMERENA SKUPŠTINA ABA LIGE! Ostoja Mijailović se oglasio i otkrio detalje: "Pojedini klubovi imaju logističke poteškoće..."
- Skupština ABA lige neće biti održana u petak, već u subotu 5. septembra u Ljubljani, potvrdio je Ostoja Mijailović.
- Termin je pomeren odlukom većine klubova zbog logističkih poteškoća i brojnih aktivnosti povodom 25 godina lige.
Zasedanje Skupštine regionalnog košarkaškog takmičenja neće biti održano u petak kako je prvobitno planirano, već dan kasnije – u subotu, 5. septembra u Ljubljani, potvrdio je predsednik ABA lige Ostoja Mijailović.
Do pomeranja termina došlo je nakon odluke većine klubova, pre svega zbog logističkih izazova i gustog rasporeda predviđenog za proslavu četvrt veka postojanja lige.
"Skupština ABA lige je, voljom većine članova Skupštine, pomerena za jedan dan. Pojedini klubovi imaju logističke poteškoće da stignu u petak ujutru, a istovremeno je za petak već zakazan veliki broj aktivnosti povodom obeležavanja 25 godina ABA lige", rekao je Ostoja Mijailović za B92.sport.
Prvi čovek regionalnog takmičenja naglasio je da je ključni cilj da se o svim bitnim pitanjima raspravlja bez žurbe i pritiska.
"Želimo da Skupština ima dovoljno vremena za kvalitetan i konstruktivan rad, bez vremenskog pritiska. Pred nama je dosta važnih tema o kojima treba da razgovaramo i postignemo dogovor, a sve sa ciljem boljeg funkcionisanja i daljeg razvoja ABA lige. Zbog toga je procenjeno da je pomeranje Skupštine za jedan dan najbolje rešenje", dodao je Mijailović.
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