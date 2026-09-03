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Zasedanje Skupštine regionalnog košarkaškog takmičenja neće biti održano u petak kako je prvobitno planirano, već dan kasnije – u subotu, 5. septembra u Ljubljani, potvrdio je predsednik ABA lige Ostoja Mijailović.

Do pomeranja termina došlo je nakon odluke većine klubova, pre svega zbog logističkih izazova i gustog rasporeda predviđenog za proslavu četvrt veka postojanja lige.

"Skupština ABA lige je, voljom većine članova Skupštine, pomerena za jedan dan. Pojedini klubovi imaju logističke poteškoće da stignu u petak ujutru, a istovremeno je za petak već zakazan veliki broj aktivnosti povodom obeležavanja 25 godina ABA lige", rekao je Ostoja Mijailović za B92.sport.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Prvi čovek regionalnog takmičenja naglasio je da je ključni cilj da se o svim bitnim pitanjima raspravlja bez žurbe i pritiska.

"Želimo da Skupština ima dovoljno vremena za kvalitetan i konstruktivan rad, bez vremenskog pritiska. Pred nama je dosta važnih tema o kojima treba da razgovaramo i postignemo dogovor, a sve sa ciljem boljeg funkcionisanja i daljeg razvoja ABA lige. Zbog toga je procenjeno da je pomeranje Skupštine za jedan dan najbolje rešenje", dodao je Mijailović.

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