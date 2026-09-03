Slušaj vest

Zasedanje Skupštine regionalnog košarkaškog takmičenja neće biti održano u petak kako je prvobitno planirano, već dan kasnije – u subotu, 5. septembra u Ljubljani, potvrdio je predsednik ABA lige Ostoja Mijailović.

Do pomeranja termina došlo je nakon odluke većine klubova, pre svega zbog logističkih izazova i gustog rasporeda predviđenog za proslavu četvrt veka postojanja lige.

"Skupština ABA lige je, voljom većine članova Skupštine, pomerena za jedan dan. Pojedini klubovi imaju logističke poteškoće da stignu u petak ujutru, a istovremeno je za petak već zakazan veliki broj aktivnosti povodom obeležavanja 25 godina ABA lige", rekao je Ostoja Mijailović za B92.sport.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Prvi čovek regionalnog takmičenja naglasio je da je ključni cilj da se o svim bitnim pitanjima raspravlja bez žurbe i pritiska.

"Želimo da Skupština ima dovoljno vremena za kvalitetan i konstruktivan rad, bez vremenskog pritiska. Pred nama je dosta važnih tema o kojima treba da razgovaramo i postignemo dogovor, a sve sa ciljem boljeg funkcionisanja i daljeg razvoja ABA lige. Zbog toga je procenjeno da je pomeranje Skupštine za jedan dan najbolje rešenje", dodao je Mijailović.

Ne propustiteKošarkaNE BRINITE ZA ABA LIGU! Direktor napustio funkciju, ali Mijailović uverava: Takmičenje nije ugroženo
Ostoja Mijailović
KošarkaOSTOJA MIJAILOVIĆ NOVI PREDSEDNIK ABA LIGE: Samo jedan klub bio protiv
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
Košarka"MOJ POSAO NIJE DA SE DOPADAM SVIMA!" Ostoja Mijailović o odnosu sa navijačima: Donosim odluke koje su najbolje za Partizan
Ostoja Mijailović
Evroliga"ČUO SAM DA VIŠE NISAM ČLAN SKUPŠTINE PARTIZANA!" Goran Grbović se oglasio: "I bolje, jer ona ionako nema smisla... O svemu odlučuje jedan čovek!"
goran-grbovic.jpg

 BONUS VIDEO:

00:47
Ostoja Mijailović - konferencija za medije Izvor: Kurir sport