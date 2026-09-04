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Pred sam početak Svetskog prvenstva košarkaška reprezentacija Kine doživela je veliki šok.

Jedna od najvažnijih igračic, Li Jueru, neće igrati na Mundobasketu u Berlinu, a razlog zvuči gotovo neverovatno!

Nije u pitanju povreda. Nije problem ni u sukobu sa savezom, niti bilo kakvoj odluci stručnog štaba.

Kineska košarkašica ostala je bez pasoša!

Tačnije, njen dokument se izgubio tokom slanja poštom i do poslednjeg trenutka nije pronađen, zbog čega 27-godišnja igračica nije mogla da napusti Sjedinjene Američke Države i priključi se reprezentaciji u Nemačkoj.

"Možda jednostavno nismo imali sreće"

Li Jueru se oglasila na društvenim mrežama i potvrdila vest koja je šokirala ljubitelje košarke u Kini.

Visoka 201 centimetar, centar Dalas Vingsa, nije krila koliko je želela da ponovo obuče dres reprezentacije.

"Bila sam neverovatno uzbuđena i radovala sam se mogućnosti da se ponovo priključim reprezentaciji. Nažalost, moj pasoš se izgubio u pošti i još nije pronađen."

Kineska reprezentativka otkrila je da su svi uključeni pokušavali da pronađu rešenje.

"„Radili smo zajedno i pokušavali da pronađemo sve moguće načine da rešimo problem, ali možda ovog puta jednostavno nismo imali dovoljno sreće."

Na kraju je stigla potvrda najgoreg mogućeg scenarija.

Pasoš nije pronađen na vreme.

A Svetsko prvenstvo počinje bez nje.

Ogroman udarac za Kinu

Izostanak Li Jueru predstavlja ozbiljan problem za kinesku reprezentaciju.

Ona je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. bila najbolja kineska igračica, prosečno beležeći čak 17,7 poena i 11 skokova po utakmici.

Još ranije ostavila je veliki trag i na Svetskom prvenstvu 2022. godine, kada je Kina stigla do srebrne medalje.

U WNBA ligi trenutno nema toliko veliku ulogu u Dalasu i ove sezone prosečno beleži 3,3 poena i 2,6 skokova, ali reprezentativna košarka očigledno izvlači ono najbolje iz nje.

Zbog toga je njen izostanak pred početak turnira posebno bolan.

"Ponekad je razočaranje deo života"

Li Jueru se još jednom oglasila kada je postalo jasno da rešenja nema.

"Pasoš još nije pronađen. Ponekad je razočaranje jednostavno deo života. Tužna sam što ovog puta neću moći da budem tamo."

Uprkos ogromnom razočaranju, nije zaboravila reprezentaciju i navijače.

"Neverovatno sam zahvalna svima koji su me podržavali i koji nastavljaju da podržavaju kinesku žensku košarku. Hvala vam na ljubavi i podršci. Vidimo se uskoro ponovo na svetskoj sceni."

Kina odmah na noge Amerikankama

Drama je još veća zbog činjenice da Kina prvenstvo otvara već u petak utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država.

U istoj grupi nalaze se još Češka i Italija.

Kineska selekcija i dalje ima ozbiljnu visinu pod košem, predvođena Han Sju i mladom Žang Zijuu, ali je jasno koliko će nedostajati iskustvo i kvalitet Li Jueru.

I tako je jedna od najvećih kineskih zvezda ostala bez prilike da zaigra na najvećoj svetskoj sceni.

Ne zbog povrede.

Ne zbog suspenzije.

Već zbog pasoša koji se izgubio u pošti!