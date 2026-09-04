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Turska košarka dobila je dva nova imena na koja bi u budućnosti mogla ozbiljno da računa!

Selektor Ergin Ataman odlučio je da za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u A reprezentaciju priključi dvojicu izuzetno mladih i talentovanih košarkaša - Darijusa Karutaša i Omera Kutluaja.

Posebnu pažnju, očekivano, privukao je poziv Omeru Kutluaju.

Razlog je više nego jasan - mladi košarkaš sin je jednog od najvećih igrača u istoriji turske košarke, legendarnog Ibrahima Kutluaja!

A njegov otac nije krio oduševljenje potezom selektora.

"Nema svaki trener hrabrosti za ovo"

Ibrahim Kutluaj smatra da je Ataman povukao potez za koji se mnogi selektori ne bi odlučili.

Prema njegovim rečima, nije lako tako mladim igračima otvoriti vrata seniorskog nacionalnog tima.

"Moramo da čestitamo Erginu. Ono što je uradio nije nešto na šta bi se svaki selektor lako odlučio. Za to je potrebna hrabrost", poručio je Kutluaj.

Legendarni turski košarkaš istakao je koliko je važno da mladi talenti što ranije osete atmosferu i zahteve koji vladaju u A reprezentaciji.

Naravno, neće sve odmah izgledati savršeno.

Biće grešaka, izgubljenih lopti i trenutaka kada će iskusniji i fizički snažniji protivnici pokazati zašto je seniorska košarka potpuno drugačiji svet.

Ali upravo je to iskustvo, smatra Kutluaj, neophodno za njihov razvoj.

"Grešiće, gubiće lopte i možda će fizički biti nadjačani. Ali će kroz borbu i takva iskustva prevazići te prepreke", objasnio je nekadašnji as.

Omer Kutluaj već je dobio priliku da oseti kako izgleda seniorska reprezentativna košarka.

Ergin Ataman nije krio da je želeo da mladog igrača testira na najvišem nivou.

"Hteo sam da ga isprobam i dobro je što sam ga pozvao. Radi i trenira na istom nivou kao njegovi saigrači", rekao je selektor Turske.

1/4 Vidi galeriju Ataman na klupi reprezentacije Turske Foto: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Omer je na turniru u Nemačkoj već uspeo da se upiše među strelce.

Za 12 minuta provedenih na parketu postigao je pet poena, a prema informacijama koje je dobio Ataman, postao je i najmlađi igrač koji je postigao poene za seniorsku reprezentaciju Turske.

Ipak, iskusni stručnjak ne želi da žuri.

Ataman je naglasio da je Omer izuzetno mlad i da ne treba na njegova leđa odmah stavljati ogroman teret.

"On će u budućnosti mnogo doneti turskoj košarci, ali je još veoma mlad", poručio je Ataman.

Turska gazi, Srbija prati

Turska reprezentacija nastavlja sa odličnim rezultatima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

U poslednjem kvalifikacionom prozoru turski košarkaši savladali su Island i Litvaniju i tako sačuvali savršen učinak.

Turska je trenutno prva u grupi J sa svih osam pobeda!

Iza nje je reprezentacija Srbije, koja ima šest pobeda i dva poraza.