Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da će 23-godišnji bek Hjustona kroz svoj novi ugovor zaraditi minimum 208 miliona dolara.

Uz to, u slučaju da bude trejdovan, Tompson će dobiti i bonus u vrednosti od 10 odsto svoje preostale plate.

Tompsona su Roketsi izabrali kao četvrtog pika na draftu 2023. godine.

On je prošle sezone u proseku beležio 18,3 poena, 7,8 skokova, 5,3 asistencije i 1,5 ukradenih lopti za tim iz Teksasa, dok je u sezoni pre toga bio izabran u najbolju odbrambenu petorku NBA lige.

(Beta)