Košarkaš Hjustona Amen Tompson potpisao je novi petogodišnji ugovor sa Roketsima.
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AMEN TOMPSÓN DOBIO MILIONE! Hjuston ga častio ugovorom od najmanje 208 miliona dolara
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Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da će 23-godišnji bek Hjustona kroz svoj novi ugovor zaraditi minimum 208 miliona dolara.
Uz to, u slučaju da bude trejdovan, Tompson će dobiti i bonus u vrednosti od 10 odsto svoje preostale plate.
Tompsona su Roketsi izabrali kao četvrtog pika na draftu 2023. godine.
On je prošle sezone u proseku beležio 18,3 poena, 7,8 skokova, 5,3 asistencije i 1,5 ukradenih lopti za tim iz Teksasa, dok je u sezoni pre toga bio izabran u najbolju odbrambenu petorku NBA lige.
(Beta)
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