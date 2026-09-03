Biće to prilika da Partizan odigra utakmice protiv svojih bivših trenera Željka Obradovića i Andree Trinkijerija
Košarka
PARTIZAN PROTIV DVOJICE BIVŠIH TRENERA: Crno-beli putuju na prestižni turnir
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Košarkaški klub Panatinaikos objavio je detalje 8. po redu turnira "Pavlos Janakopulos", u znak sećanja na legendarnog rukovodioca kluba.
Turnir će biti održan u petak i subotu 18. i 19. septembra u "Telekom centru" u Atini (OAKA centar).
Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport
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Gosti Panatinaikosa biće Partizan, PAOK i osvajač Evrokupa, francuski Burg.
Prethodne dve godine turnir su obeležili Panatinaikos i Partizan, prvo utakmicom na stadionu "Panatineaik", potom i utakmicom u Australiji.
Biće to prilika da Partizan odigra utakmice protiv svojih bivših trenera Željka Obradovića i Andree Trinkijerija, koji je preuzeo PAOK.
Raspored turnira
Petak 18. septembar
Partizan - PAOK (18.00 lokalno vreme)
Panatinaikos - Burg (21.00)
Subota 19. septembar
Utakmica za 3. mesto (17.00)
Finale (20.00)
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