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Lebron Džejms je tokom više od dve decenije u NBA ligi pomerio granice košarke, oborio rekorde za koje se nekada verovalo da su nedostižni, ali jedan statistički podatak posebno ostavlja bez teksta!

Zamislite samo, jedan od najboljih košarkaša svih vremena odigrao je ukupno 1.924 utakmice, računajući regularnu sezonu i plej-of, a na čak 1.913 njih postigao je najmanje deset poena!

To znači da je Lebron samo 11 puta tokom kompletne NBA karijere ostao ispod dvocifrenog učinka, odnosno da je na neverovatnih 99,4 odsto utakmica imao najmanje deset poena.

Niko mu nije ni blizu!

O kakvoj konstantnosti je reč najbolje pokazuje poređenje sa ostalim velikanima NBA lige.

Najbliži Lebronu po ovom parametru je Kevin Durent. Fantastični strelac je na 1.361 od ukupno 1.372 utakmice postigao najmanje deset poena, što znači da je, baš kao i Džejms, samo 11 puta ostao jednocifren.

Ipak, zbog manjeg broja odigranih mečeva, Durentov procenat iznosi 99,2 odsto, pa je Lebron i dalje na vrhu ove neverovatne liste.

Džordan, Dončić, Embid...

Treće mesto zauzima legendarni Majkl Džordan sa učinkom od 98,9 odsto. "Njegovo leteće visočanstvo" postiglo je najmanje deset poena na 1.238 od 1.251 utakmice.

Isti procenat ima i Luka Dončić, koji je do trenutka kada je statistika objavljena imao dvocifren učinak na 563 od 569 odigranih utakmica.

Među najboljima je i Džoel Embid sa 98 odsto, dok ostatak elitnog društva čine Demijan Lilard, Bob Petit, Leri Bird, Džeri Vest i Karl Meloun...



Lebron Džejms – 99,4% (1.913/1.924)

Kevin Durent – 99,2% (1.361/1.372)

Majkl Džordan – 98,9% (1.238/1.251)

Luka Dončić – 98,9% (563/569)

Džoel Embid – 98% (545/556)

Demijan Lilard – 97,9% (948/968)

Bob Petit – 97,5% (858/880)

Leri Bird – 97,4% (1.034/1.061)

Džeri Vest – 97,3% (1.056/1.085)

Karl Meloun – 97,3% (1.624/1.669)

Brojke koje deluju nestvarno

Lebronova dominacija u ovoj kategoriji dobija dodatnu težinu kada se uzme u obzir koliko je dugo na najvećoj sceni.

"Kralj" je tokom karijere postao apsolutni rekorder NBA lige po broju postignutih poena, a njegov kontinuitet na najvišem nivou jedan je od glavnih razloga zbog kojih se već godinama nalazi u raspravama o najvećem košarkašu svih vremena.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Odigrati gotovo dve hiljade utakmica i na samo njih 11 ostati ispod deset poena - to je podatak koji možda najbolje opisuje neverovatnu konstantnost Lebrona Džejmsa.

Brojni NBA velikani menjali su klubove, generacije i čitavu ligu, ali "Kralj" je decenijama radio jednu te istu stvar – izlazio na teren i praktično po pravilu postizao dvocifren broj poena!