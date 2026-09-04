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Sastav koji vodi Željko Obradović u ovom duelu bio je drastično oslabljen, nedostajalo je čak devet standardnih prvotimaca zbog zdravstvenih problema i reprezentativnih obaveza u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Van protokola ostali su Slukas, Lesor, Nan, Hejs-Dejvis, Fransisko, Badio, Bonga, Mitoglu i Ernangomes.

Usled velikih izostanaka, šansu i znatno veću minutažu dobili su igrači koji inače imaju sporedne uloge, poput Muratosa, Visarijusa i Hrisikopulosa, dok su teret rotacije izneli i Mancukas, Moraitis i Kuzeloglu.

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Ipak, poraz je ostao u drugom planu pred novim problemom, meč je pre vremena završio Nikos Rogavopulos. Grčki reprezentativac je zbog povrede levog kvadricepsa morao van terena i odmah je prebačen u bolnicu na lekarske preglede kako bi se utvrdio stepen oštećenja.

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