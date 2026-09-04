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ABA liga slavi 25 godina postojanja, a velika svečanost održana je u Ljubljani, gradu u kojem je regionalno takmičenje i osnovano. Jubilej je okupio brojne ugledne ljude iz sveta košarke, a u centru pažnje našli su se i predsednici Partizana i Budućnosti, Ostoja Mijailović i Dragan Bokan.

Tom prilikom održan je i Biznis forum, na kojem se govorilo o budućnosti regionalne košarke, odnosu ABA lige i Evrolige, finansijama, suđenju, ali i problemima sa kojima se klubovi suočavaju.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Panel je otvorio upravo Ostoja Mijailović, aktuelni predsednik ABA lige i prvi čovek Partizana. On je istakao da regionalno takmičenje mora da bude otvorenije, ali i poručio da priče o njegovom gašenju nemaju nikakvo uporište.

- Ne smemo da budemo tajnoviti. Mi 20 odsto vremena na Skupštini provedemo na kvalitetu suđenja. Liga je doživela reputacioni pad. Ja sam kolegama iz Skupštine dao ideju da osnujemo akademiju za mlade sudije. Treba da školujemo sudije. Nije tajna da jedne te iste sudije važe za najbolje u Evropi. Cilj ne sme da bude samo prvo mesto. Hoću da otvorim nešto što do sada nije - rekao je Mijailović.

Predsednik Partizana potom je otvorio i pitanje odnosa ABA lige i Evrolige, podsetivši da je regionalno takmičenje u prošlosti imalo suvlasnički udeo u elitnom evropskom takmičenju.

03:46 Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu Izvor: Kurir

- U prošlosti ABA liga je imala suvlasništvo u Evroligi. Nemamo većinski paket, već nekoliko procenata. I to vredi nekoliko desetina miliona evra. Mi učestvujemo u odlukama i samim tim hoću da pozovem Evroligu. Partizan učestvuje u procesu franšiza, ali Evroliga bi trebalo da ABA liga ima svoju franšizu, kako bi ABA liga imala sigurnu prohodnost.

Mijailović smatra da bi takav model mogao dodatno da motiviše klubove da ulažu, jer bi postojala jasnija perspektiva plasmana u najjače evropsko takmičenje.

Posebno se osvrnuo i na priče o mogućem gašenju ABA lige.

- Priče o gašenju ABA lige su deplasirane. Postala je punoletna i otporna je na razne spekulacije i medijske napade. Dok su se 20 godina mostovi rušili, košarka je pisala drugačije granice. Dok su se ljudi svađali, košarka je mirila. Decenijama se priča kako treba da se napravi regionalna fudbalska liga, a ovu ligu niko nikada neće moći da rasformira i ugasi. Mnogo je toga prošla i naučili smo da preskačemo prepreke - poručio je Mijailović.

1/8 Vidi galeriju Dragan Bokan Foto: Starsport, Starsport, Facebook / Prava Crna Gora, KK Partizan NIS/Dragana Stjepanović

On je istakao i da ABA liga uživa veliko poštovanje u evropskim košarkaškim krugovima.

- Ja sam ponosan na činjenicu da budem predsedavajući ove godine. Mi imamo toliko zahteva velikana iz Evrope da igraju ABA ligu.

Nakon Mijailovića, u diskusiju se uključio i Dragan Bokan, predsednik Budućnosti, koji je imao direktnu poruku svom kolegi iz Partizana, ali i jasno nezadovoljstvo načinom na koji Evroliga funkcioniše.

Mijailović je potom govorio i o položaju Partizana i drugih klubova u evropskoj košarci, posebno u kontekstu sve većih finansijskih ulaganja.

- Kroz tih 10 godina u Evroligi sam video razne promene. Ne osećamo se lepo, to je sigurno, jer je Partizan jedan od klubova koji ima najposećenije utakmice, najveće domete… A imamo milione navijača i moramo da se prilagodimo, odnosno da platimo da bismo igrali Evroligu.

Predsednik Partizana posebno je pohvalio projekte Budućnosti i Cedevite Olimpije, naglasivši da klubovi iz ABA lige pokušavaju da grade ozbiljne sisteme uprkos finansijskim ograničenjima.

- Divim se projektima kao što su Budućnost, Cedevita Olimpija… Jer su prihodi u Evrokupu značajno manji. Bokan je pokrenuo stvari koje su bitne, jer se to odnosi i na najbogatije klubove.

Mijailović je ukazao i na sve veće troškove u evropskoj košarci, kao i na činjenicu da finansijska moć sve više određuje odnose među klubovima.

- Niko nam ne zabranjuje da uložimo još više, ali to ne vidi niko. Cene igrača su otišle, klubovi plaćaju penale za fer-plej… I ne mare za penale. Mi ne možemo da budemo svi isto bogati, ali moramo da imamo druge vrednosti koje nisu vezane samo za novac.

Za kraj, Mijailović je istakao ono što smatra jednom od najvećih vrednosti ABA lige – činjenicu da je regionalno takmičenje godinama stvaralo igrače za najveću košarkašku scenu.

- ABA liga je 64 igrača poslala u NBA, a to je vrednost koja ne može da se kupi.

Jubilej u Ljubljani tako je otvorio brojna pitanja o budućnosti regionalne košarke, ali je iz Mijailovićevih poruka jasno da u ABA ligi ne razmišljaju o gašenju, već o novom modelu koji bi trebalo da joj obezbedi još jaču poziciju u evropskoj košarci.

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