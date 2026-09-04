Slušaj vest

Pero Antić je razgovarao sa novinarima i tom prilikom se osvrnuo i na saradnju sa Dušanom Alimpijevićem, sa kojim je radio u Crvenoj zvezdi tokom sezone 2017/18.

Govoreći o srpskom treneru, Antić je imao samo reči hvale.

Još tada je pokazao kvalitet. Ja sam bio 4 godine stariji, a zna se ko je šef, ko je igrač... Dule će da ide još dalje. Želim mu sve najbolje. Više mi nije trnener pa se čujemo redovno i želim mu sve najbolje“, rekao je Antić.

Bivši košarkaš osvrnuo se i na današnju ABA ligu, u kojoj su finansijski najmoćniji klubovi postali jedan od ključnih faktora.

Zvezda, Partizan, Dubai... Finansije su glavna stvar. Glavna priča. Ne treba samo da učestvuješ već da se boriš za nešto, a da ne budeš topovsko meso. Makedonija zaslužuje da ima tim“, poručio je Antić.

Na pitanje da li mu je žao što danas više nije deo takmičenja, nekadašnji as nije imao dilemu.

Nije mi žao. Lepše je bilo ranije, a jedino mi je žao što ABA ligu nikada nisam osvojio. Bila je čast igrati. U moje vreme kakvi su sve igrači bili tu... Nije bilo para, igrali smo za našu dušu“, prisetio se Antić.

Antić je govorio i o najdražim uspomenama iz perioda igranja u regionalnom takmičenju.

Ne mogu da odvojim. Svaka utakmica je bila neko svoje dokazivanje. Imaš Partizan, Zvezdu, pa vamo neko treći. Ima mnogo. Treba da sedimo ceo dan...“, rekao je Antić.

04:01
Pero Antić poslao poruku selektoru Srbije Izvor: Kurir

Ne propustiteKošarkaODGOVORIO BOKANU! VELIKA PORUKA OSTOJE MIJAILOVIĆA: "Priče o gašenju ABA lige su deplasirane, niko neće moći da je ugasi"!
Dragan Bokan i Ostoja Mijailović
KošarkaPROBLEM ZA OBRADOVIĆA VEĆ NA DEBIJU: Panatinaikos izgubio, ali to nije najgora stvar - povredio se još jedan bitan košarkaš, mukama za Žoca nikad kraja...
partizan-mega-krk-164429.JPG
KošarkaOPŠIRNA KONFERENCIJA OSTOJE MIJAILOVIĆA! Predsednik ABA lige o nezadovoljstvu Crvene zvezde, NBA Evrope, ulasku Monaka u elitno društvo...
WhatsApp Image 2026-09-04 at 12.46.59.jpeg
KošarkaDA LI JE OVO UOPŠTE MOGUĆE?! Lebron odigrao skoro 2.000 mečeva, a samo 11 puta nije bio dvocifren! Na NESTVARNOJ LISTI i Luka Dončić!
Lebron Džejms

07:04
"Pokazaćemo kako poznati zaista treniraju!"Ivana Martinović predstavila novi Kurirov podcast,prvi gost Milan Gurović Izvor: Kurir televizija