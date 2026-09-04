Slušaj vest

Pero Antić je razgovarao sa novinarima i tom prilikom se osvrnuo i na saradnju sa Dušanom Alimpijevićem, sa kojim je radio u Crvenoj zvezdi tokom sezone 2017/18.

Govoreći o srpskom treneru, Antić je imao samo reči hvale.

„Još tada je pokazao kvalitet. Ja sam bio 4 godine stariji, a zna se ko je šef, ko je igrač... Dule će da ide još dalje. Želim mu sve najbolje. Više mi nije trnener pa se čujemo redovno i želim mu sve najbolje“, rekao je Antić.

Bivši košarkaš osvrnuo se i na današnju ABA ligu, u kojoj su finansijski najmoćniji klubovi postali jedan od ključnih faktora.

„Zvezda, Partizan, Dubai... Finansije su glavna stvar. Glavna priča. Ne treba samo da učestvuješ već da se boriš za nešto, a da ne budeš topovsko meso. Makedonija zaslužuje da ima tim“, poručio je Antić.

Na pitanje da li mu je žao što danas više nije deo takmičenja, nekadašnji as nije imao dilemu.

„Nije mi žao. Lepše je bilo ranije, a jedino mi je žao što ABA ligu nikada nisam osvojio. Bila je čast igrati. U moje vreme kakvi su sve igrači bili tu... Nije bilo para, igrali smo za našu dušu“, prisetio se Antić.

Antić je govorio i o najdražim uspomenama iz perioda igranja u regionalnom takmičenju.

„Ne mogu da odvojim. Svaka utakmica je bila neko svoje dokazivanje. Imaš Partizan, Zvezdu, pa vamo neko treći. Ima mnogo. Treba da sedimo ceo dan...“, rekao je Antić.

04:01 Pero Antić poslao poruku selektoru Srbije Izvor: Kurir