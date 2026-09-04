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Predsednik Partizana Ostoja Mijailović iskoristio je veliki jubilej ABA lige u Ljubljani da otkrije detalje o finansijskoj situaciji crno-belih. Prvi čovek Partizana saopštio je koliki je budžet kluba, ali i poslao jasnu poruku o njegovoj finansijskoj stabilnosti.

Predsednik Partizana je istakao da je klub danas finansijski stabilan i da se poslovanje vodi na način koji omogućava dugoročno funkcionisanje.

Ostoja Mijailović drži govor na komemoraciji Foto: Marko Karović

- Budžet Partizana je 28 miliona evra. Ne dugujemo nikome ništa i klub je stabilan - poručio je Mijailović.

Ove reči dolaze u trenutku kada se u evropskoj košarci sve više govori o ogromnom rastu budžeta klubova, ali i o finansijskoj održivosti takmičenja. Partizan se poslednjih godina pozicionirao među klubovima sa najvećim ulaganjima u regionu, dok se istovremeno sve više pažnje posvećuje prihodima, sponzorima i komercijalnom potencijalu.

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Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu Izvor: Kurir

Mijailović je na Biznis forumu govorio i o odnosu ABA lige i Evrolige, ukazujući na potrebu da regionalno takmičenje dobije sigurniju prohodnost ka eliti.

Predsednik crno-belih smatra da ABA liga ima ogroman potencijal i da bi klubovi morali da imaju jasniju perspektivu kada ulažu velika sredstva u svoje ekipe.

Njegova poruka iz Ljubljane posebno će odjeknuti među navijačima Partizana: klub raspolaže budžetom od 28 miliona evra, a prema tvrdnjama prvog čoveka crno-belih, u ovom trenutku nema dugovanja i finansijski je stabilan.

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Ostoja Mijailović, predsednik ABA lige o nezadovoljstvu Crvene zvezde pred izbor novog sportskog direktora takmičenja Izvor: Kurir