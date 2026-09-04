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Među brojnim poznatim imenima bio je i Sani Bećirović, nekadašnji košarkaš Union Olimpije, Panatinaikosa, Lotomatike, Virtusa, Fortituda i brojnih drugih klubova. Danas obavlja funkciju generalnog menadžera Zenita, a ranije je bio i na čelu Panatinaikosa.

Bećirović je govorio o značaju ABA lige za regionalnu košarku i njenom razvoju tokom prethodnih 25 godina.

„Videli ste i sami koliko je ta ekspanzija bila bitna u tih 25 godina pa danas možemo reći da se radi o jednoj od kvalitetnijih liga u Evropi. Dokaz je da ozbiljni igrači dolaze i u manje klubove pa idu u Evrokup i jače Evroligaše... Svaka čast ljudima koji su imali viziju i strategiju“, rekao je Bećirović.

Osvrnuo se i na promene koje su se dogodile u ABA ligi, posebno kada je reč o budžetima klubova.

„Budžeti. Zavisi od takmičenja, ali raskorak se oseća. To je tema kojom će se svi više baviti. Način da se raskorak smanji i dobijemo kvalitetniju ligu... Nema lakih gostovanja u ABA Ligi i to je najvažnije za sportski segment. Najveći izazov za budućnost će biti razvoj mladih igrača. Da ne bismo za ABA govorili da je stara liga kao Evroliga“, istakao je on.

Jedna od tema bila je i pitanje razvoja mladih igrača, odnosno koliko prostora oni danas dobijaju u ekipama koje imaju visoke ambicije.

„Vraćamo se nazad na biznis model. Svi znamo da sa velikim ulaganjima dolaze velika očekivanja i treneri su oni koji brinu o poslu i rezultatima, a ti kao predsednik kluba ne možeš da insistiraš na minutima mladih igrača. Dešava se da neki klubovi stvaraju razvojne timove i istovremeno stavljaju igrače u visok nivo takmičenja i to je pravi put. Tek ćemo za pet godina videti produkte ovog rada koji se sada dešava širom ABA lige“, rekao je Bećirović.

06:16 Bećirović o Partizanu To ne može da se desi Panatinaikosu Izvor: Kurir

Govorio je i o mogućnosti povratka ruskih klubova u regionalno takmičenje.

„Mi smo svi spremni na to. U niskom smo startu i sa velikim očekivanjima sa željom da se to desi što pre, ako može iduće godine. Ima klubova koji hoće da se vrate, koji su spremni i da se logistika i ciklus vrati kako je bilo. Ja kao direktor Zenita želim i verujem da to može uskoro da se desi, ali odluka nije na meni“, poručio je.

Bećirović se osvrnuo i na činjenicu da klubovi iz ABA lige poslednjih godina teško dolaze do samog vrha Evrolige, ali se nije složio sa konstatacijom da nisu deo evropske elite.

„Pa, ja se ne bih složio.... Veći je problem sistem Evrolige. Povrede i sve to što se dešava je razlika bogatih i velikih klubova koji imaju no limit budžet. Pogledajmo Partizan koji je bez Karlika drugi tim. To da se desi timovima poput PAO, Olimpijakosa ili Dubaija oni odmah mogu na tržište i to ne jednom nego pet puta u sezoni. To je tema za Evroligu i da se zatvori kao u NBA da imaš prelazni rok i da su svi na istom nivou“, zaključio je Bećirović.