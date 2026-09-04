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Superkup Evrolige bi mogao da bude otkazan.

Prvi Evroligin Superkup mogao bi da bude otkazan, i to svega dve nedelje pre početka turnira u Abu Dabiju.

Iako je Evroliga već objavila kompletan raspored, učesnike, parove i pustila ulaznice u prodaju, prema informacijama iz Grčke, održavanje takmičenja više nije izvesno.

1/5 Vidi galeriju Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi Evroligin Superkup zakazan je za 18. i 19. septembar u Etihad Areni u Abu Dabiju. Na turniru bi trebalo da učestvuju Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i Dubai.

U polufinalu 18. septembra od 16 časova po srednjoevropskom vremenu sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida.

Dan kasnije na programu su meč za treće mesto i veliko finale, koje je zakazano za 19 časova.

Ipak, pitanje je da li će se istorijski prvi Evroligin Superkup uopšte održati.

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