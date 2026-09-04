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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Olimpiju Milano rezultatom 91:85 na prijateljskom turniru na Kritu, u prvom ozbiljnijem testu tokom priprema za novu sezonu i tako se plasirali u finale.

Trener crveno-belih Ibon Navaro odlučio je da promeša karte i pruži veliku minutažu novim igračima. Utakmicu na Kritu su propustili Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Španski stručnjak je na parket poslao i neka od novih imena u crveno-belom dresu, pa su priliku dobili Vajler-Beb, Boldvin Džunior, Kris Džons i Džonatan Motli.

Rezultat je ovog puta bio u drugom planu, ali je pobeda nad kvalitetnim italijanskim timom svakako dobar podstrek za ekipu na početku priprema. Zvezda je tek ušla u pripremni period, ekipa se još uigrava, a novajlije tek treba da se uklope u Navarove zamisli.

Pobeda protiv Olimpije može da bude dobra lekcija i dodatni motiv, posebno imajući u vidu da je Zvezda nastupila u kombinovanom sastavu i da je stručni štab želeo da dobije što bolji uvid u mogućnosti novih igrača.

Prva utakmica svakako nije mogla da donese konačne zaključke, ali je Zvezda na najbolji mogući način otvorila turnir na Kritu. Pred crveno-belima je još mnogo rada i uigravanja do početka sezone i velikih izazova koji ih očekuju.

U finalu, koje je na programu u nedelju, Crvena zvezda će igrati protiv pobednika duela koji sledi, a u kom se sastaju Fenerbahče i Olimpijakos.

Milano – Crvena zvezda Meridianbet 85:91

Milano: Barnel, Kol, Rajt, Dio, Tonut, Stojanović, Flakadori, Hol, Metjuz, Piters, Buker, Akele.

Crvena zvezda: Motli, Džons, Vajler-Beb, Batler, Karter, Izundu, Boldvin, Medarević, Bjelić, Nvora, Odželej, Kramer.

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