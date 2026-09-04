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Evroliga je potvrdila da će se Superkup u Abu Dabiju održati kako je i planirano, 18. i 19. septembra, uprkos prethodnim navodima o mogućem otkazivanju događaja.

Evroliga je reagovala na pisanja pojedinih evropskih medija i saopštila da nema promena kada je u pitanju organizacija ovogodišnjeg Superkupa u Abu Dabiju.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

"Nakon nedavnih tekstova objavljenih u nekoliko evropskih medija, Evroliga želi da pojasni da 2026. Evroliga Superkup Abu Dabi, zakazan za 18. i 19. septembar, ostaje nepromenjen", navodi se u saopštenju.

U polufinalu 18. septembra od 16 časova po srednjoevropskom vremenu sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida.

Dan kasnije na programu su meč za treće mesto i veliko finale, koje je zakazano za 19 časova.

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