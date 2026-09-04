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Nikoli Jokiću pripala je prestižna nagrada Ikona ABA lige, kao priznanje za trag koji je ostavio u regionalnom takmičenju.

Jokić nije prisustvovao ceremoniji, ali se svima obratio putem video poruke i zahvalio na velikom priznanju.

Srpski as je prve velike korake napravio upravo u ABA ligi, u dresu Mega Leksa, a danas je jedno od najvećih imena svetske košarke.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić