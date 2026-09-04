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Ono o čemu se već neko vreme pričalo sada je dobilo i zvaničnu potvrdu - Branko Lazić rekao je zbogom profesionalnoj košarci.

Trofejni srpski košarkaš odluku je saopštio na svečanosti povodom 25 godina ABA lige u Ljubljani, gde mu je uručena nagrada za životno delo.

1/9 Vidi galeriju ZVEZDI DODELJEN PEHAR ŠAMPIONA SRBIJE: Branko Lazić podigao treći trofej ove sezone - igrači i navijači napravili ŽURKU u Pioniru Foto: Starsport©

Lazić nije bio prisutan na ceremoniji, ali se prisutnima obratio putem video poruke, a na kraju je potvrdio da je njegova odluka konačna i da se više neće vraćati na parket.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo, što sam od ABA lige dobio ovo priznanje, s obzirom da sam celu svoju karijeru igrao regionalnu ligu, ovo priznanje dobija na još većem značaju. Ništa ne bi bilo da nije bilo mojih trenera, saigrača i navijača koji su nas gurali da dođemo do velikih pobeda i uspeha. Želim da čestitam prvih 25 godina postojanja ABA lige i mnogo narednih. Još jedna stvar za kraj, iskoristio bih ovaj momenat da objavim kraj svoje igračke karijere. Nadam se da ću u nekoj budućnosti biti ponovo deo ABA lige. Do tada, veliki pozdrav”, poručio je Lazić.

Tokom 14 sezona provedenih na Malom Kalemegdanu osvojio je čak 25 trofeja, što ga automatski čini rekorderom u crveno-belom dresu.

U osam navarta podigao je trofej namenjen šampionu Srbije, sedam puta odličje za najbolji tim regiona, dok je čak devet puta bio na pobedničkom postolju u okviru Kupa Radivoj Koraća.

Bogatu kolekciju ukrasio je osvajanjem srebrne medalje sa reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstvu 2017. godine, kao i Superkupom ABA lige.

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