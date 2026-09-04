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Nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac, doneo je iznenađujuću odluku!

Naime, Zagorac je odlučio da se vrati u ABA igu, gde će nastaviti karijeru u Zadru, preneo je "Meridian sport".

1/10 Vidi galeriju Bivši košarkaš Mege i Partizana - Rade Zagorac Foto: Starsport, Dragana Stjepanović

Zagorac iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Nastupao je za Megu, Smederevo, Betis, Partizan, Saratov , Samaru, Bujukčekmedže i Kaohsiung Aquas (Tajvan).

Na NBA draftu 2016. godine izabran je kao 35. pik, a njegova prava kasnije su završila u Memfisu sa kojim je potpisao i ugovor 2017. godine.

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