Rade Zagorac se vraća u ABA ligu, a njegov povratak u Zadar iznenadio je mnoge.
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ŠOK! Miljenik Grobara prelomio, vraća se Rade Zagorac!
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Nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac, doneo je iznenađujuću odluku!
Naime, Zagorac je odlučio da se vrati u ABA igu, gde će nastaviti karijeru u Zadru, preneo je "Meridian sport".
Bivši košarkaš Mege i Partizana - Rade Zagorac Foto: Starsport, Dragana Stjepanović
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Zagorac iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Nastupao je za Megu, Smederevo, Betis, Partizan, Saratov , Samaru, Bujukčekmedže i Kaohsiung Aquas (Tajvan).
Na NBA draftu 2016. godine izabran je kao 35. pik, a njegova prava kasnije su završila u Memfisu sa kojim je potpisao i ugovor 2017. godine.
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