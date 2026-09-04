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Radonjić je bio deo istorije ovog takmičenja, pošto je imao priliku da igra u njegovoj prvoj sezoni. Govoreći o jubileju, istakao je zadovoljstvo zbog svega što je ABA liga postala tokom prethodnih 25 godina.

„Dobar je osećaj, sreće zadovoljstva i ponosa. Divno veče, 25. godina ABA liga. Ja sam imao tu priliku da igram prvu sezonu. Nije tada izgledalo sve nakon toga biti kao što sada jeste. ABA liga je menjala mnogo toga, organizaciju, sistem takmičenja, mnogo stvari. ABA ligu krasi kvalitet takmičenja, jedna od najboljih liga u Evropi. Verujem da će to biti i u nastavku“, rekao je Radonjić.

Iskusni stručnjak smatra da je regionalno takmičenje imalo veliki uticaj na razvoj brojnih igrača, trenera i drugih košarkaških radnika.

„Bili ste svedoci šta je sve rečeno večeras. Svi smo mi imali priliku da budemo učesnici u ovom takmičenju i ligi koja je proizvela veliki broj igrača i trenera i drugih struktura naravno. Svima nama je koristila da uradimo dobre stvari u karijerama, to je bilo na obostrano zadovoljstvo sve.“

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju bilo je pitanje o eventualnom povratku u ABA ligu i mogućnosti da u budućnosti ponovo preuzme neki od klubova.

Radonjić nije želeo da otkriva mnogo, ali je svojom kratkom porukom ostavio prostor za različite scenarije.

„Jako je teško sada reći konkretno, u svakom slučaju, sve je moguće“, zaključio je Radonjić.