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Dražen Petrović ostao je upamćen kao jedan od najvećih košarkaša koje je Jugoslavija ikada imala, a detalji iz njegovog privatnog života i danas izazivaju veliku pažnju.

Javnost je godinama znala za njegovu ljubav sa pevačicom Sanjom Doležal, ali se mnogo kasnije saznalo da je košarkaški genije jedno kratko vreme bio u vezi i sa njenom koleginicom Doris Dragović.

Ime popularne pevačice nije se povezivalo samo sa slavnim košarkašem - godinama su kružile i priče o njenoj navodnoj vezi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. O njihovom odnosu govorili su ljudi iz tadašnjeg beogradskog estradnog i noćnog života, dok sama Doris nikada nije javno iznela detalje koji bi te tvrdnje nedvosmisleno potvrdili.

Draženova majka Biserka Petrović svojevremeno je otkrila da je njen sin kratko bio u ljubavnoj vezi sa Doris, dok je priča o njenom navodnom odnosu sa Arkanom i dalje obavijena velom tajne.

1/9 Vidi galeriju Dražen Petrović Foto: Printscreen, Screenshot, Printskrin/jutjub

"Javnost to ne zna..."

O ljubavnoj vezi Dražena Petrovića i Doris Dragović javnost je saznala tek mnogo godina kasnije, kada je o njihovom odnosu progovorila njegova majka Biserka Petrović.

"Javnost to ne zna, ali Dražen i Doris su jedno kratko vrijeme bili u ljubavnoj vezi", ispričala je svojevremeno Draženova majka.

Biserka je u drugim intervjuima otkrila i dodatne detalje. Prema njenim rečima, Dražen je jedno leto proveo družeći se sa Doris u Šibeniku, a ona, kako je priznala, nije znala koliko je njihov odnos zapravo ozbiljan.

"Kada vam dete ima 22 ili 23 godine, sve gledate drugim očima", govorila je Biserka o tom periodu Draženovog života.

Regionalni mediji zato uglavnom navode da je njihova romansa trajala samo jedno leto. Međutim, tačan period njihove veze nikada nije javno preciziran, niti je Doris detaljno govorila o odnosu sa slavnim košarkašem.

Doris je u to vreme već bila veliko ime jugoslovenske muzičke scene. Kasnije je predstavljala Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije 1986. godine sa pesmom "Željo moja", dok je njena karijera nastavila da raste i narednih decenija.

1/10 Vidi galeriju Doris Dragović Foto: Printscreen Youtube/ Doris Dragović (Dorotea Budimir), Printscreen/Youtube, Dragan Kadić

Doris i Arkan

Mnogo misterioznija je priča o Doris Dragović i Željku Ražnatoviću Arkanu.

O njihovom navodnom odnosu govorili su ljudi iz tadašnjeg beogradskog estradnog života, ali javno dostupna potvrda same Doris o ljubavnoj vezi nije poznata.

Jedan od onih koji je pričao o njihovom susretu bio je Vlada Perović, nekadašnji estradni menadžer i čovek koji je vodio poznati beogradski klub "Duga".

Perović je tvrdio da je upravo on prvi doveo Doris u Beograd i da je pevačica jedno vreme boravila kod njega.

Kada su se poslovno razišli, navodno se dugo nisu viđali, sve dok jedne noći nije došao u svoj klub i tamo zatekao Doris u društvu Arkana.

"Arkan i Doris su negde upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sedi sa njim u separeu", ispričao je Perović.

Upravo taj detalj, zajedničko pojavljivanje u separeu, godinama je podgrevao glasine da je između Doris i Arkana postojalo nešto više.

Sanja i Dražen: Sve je počelo kao marketinški trik

Za razliku od diskretne priče sa Doris, Draženova veza sa Sanjom Doležal bila je prava medijska atrakcija.

Sanja je tada bila jedna od najpopularnijih pevačica u Jugoslaviji kao članica "Novih fosila", dok je Dražen Petrović već postajao sportski fenomen.

Njihova priča, međutim, počela je na način koji danas zvuči gotovo neverovatno.

Menadžer Novih fosila Zoran Škugor ispričao je da je Sanja 1984. godine želela da osmisli zanimljivu priču koja bi privukla pažnju medija. Prema njegovim sećanjima, njih dvoje su prvobitno čak razmišljali o izmišljenoj vezi sa misterioznim bogatim strancem.

Plan se, međutim, promenio kada se pojavila ideja da se Sanja upozna sa stvarnim poznatim muškarcem - Draženom Petrovićem.

Ideja je bila jednostavna: Sanja bi se pojavljivala na Draženovim utakmicama, dok bi on dolazio na njene nastupe. Javnost bi počela da nagađa da li se između njih dvoje događa nešto više.

Ali dogodilo se ono što, prema kasnijim pričama, niko nije planirao.

Marketinški trik prerastao je u pravu ljubav.

1/6 Vidi galeriju Sanja Doležal Foto: Print Screen, PRINTSCREEN Jutjub, Printskrin / You Tube

Fotografisali su ih svuda

Veza Sanje Doležal i Dražena Petrovića brzo je privukla ogromnu pažnju.

Sanja je dolazila na Cibonine utakmice i navijala za Dražena, dok su ih fotografi i novinari pratili i tokom zajedničkih šetnji i izlazaka. Njihova romansa sredinom osamdesetih bila je jedna od najpraćenijih ljubavnih priča tadašnje Jugoslavije.

Draženova majka Biserka kasnije je njihovu vezu opisivala kao veoma lepu romansu.

Njihova ljubav trajala je približno godinu dana, ali su ih velike profesionalne obaveze na kraju udaljile jedno od drugog. Sanja je imala intenzivan koncertni raspored, dok je Draženova košarkaška karijera zahtevala gotovo potpunu posvećenost.

Ipak, njihova veza ostala je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča iz Draženovog života.

Draženova najveća ljubav

Iako je njegovo ime bilo povezivano sa mnogim ženama, Biserka Petrović godinama je tvrdila da je najveća ljubav njenog sina bila Renata Čajić.

Za razliku od kratkih romansi koje su se kasnije pominjale u medijima, veza sa Renatom bila je dugotrajna i ozbiljna, a Biserka Petrović godinama je isticala posebno mesto koje je ona imala u Draženovom životu.

Njihova veza trajala je četiri i po godine, a Renata je Dražena pratila tokom važnih etapa njegove karijere — najpre dok je igrao u Madridu, a zatim i tokom njegovog života u Americi.

"Ljubav njegovog života bila je Renata Čajić", govorila je Biserka.

Njihova priča završila se kada je Draženova karijera nastavila put preko Atlantika, a velika udaljenost i njegov novi život u NBA otežali su održavanje veze.

Poslednja Draženova ljubav

Poslednja ljubavna priča Dražena Petrovića bila je ona sa Klarom Salanci, tada mladom manekenkom mađarskog porekla. Njihova veza trajala je relativno kratko, ali je Klara bila uz slavnog košarkaša tokom poslednjih meseci njegovog života.

Upravo je ona bila za volanom automobila 7. juna 1993. godine, kada je Dražen Petrović poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkoj.

Dražen se tog dana vraćao sa hrvatskom reprezentacijom nakon kvalifikacione utakmice odigrane u Poljskoj. Tokom puta odlučio je da se odvoji od ostatka ekipe i nastavi put sa Klarom, koja je po njega došla u Frankfurt.

U automobilu je bila i Klarina prijateljica Hilal Edebal, dok je Klara upravljala vozilom, a Dražen se nalazio na mestu suvozača.

Na autoputu A9, u blizini Denkendorfa, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je Dražen izgubio život. Klara i njena prijateljica preživele su nesreću.

Njihova ljubavna priča tako je tragično prekinuta nakon svega nekoliko meseci. Klara se nakon Draženove smrti uglavnom povukla iz javnosti i retko je govorila o njihovoj vezi i tragediji koja joj je zauvek promenila život.

Kasnije je nastavila život u Nemačkoj, a javnosti je postala poznata i kao supruga nekadašnjeg nemačkog fudbalera Olivera Birhofa.

Iako je njihova veza bila kratka, Klara je zauzela posebno mesto u Draženovoj životnoj priči — bila je njegova poslednja poznata ljubav i osoba sa kojom je proveo poslednje trenutke svog života.

Četiri žene, četiri potpuno različite priče

O njegovim košarkaškim uspesima ispisane su hiljade stranica, ali je Dražen Petrović privatni život uglavnom uspevao da drži daleko od očiju javnosti.

Zato i danas, više od tri decenije nakon njegove smrti, pojedini detalji iz njegovog života nastavljaju da iznenađuju javnost. Od velike ljubavi koju je upoznao čitav region do kratkih romansi o kojima se ćutalo godinama — život košarkaškog genija očigledno još nije prestao da intrigira.