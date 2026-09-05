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Regionalna ABA liga proslavila je 25 godina postojanja, a na velikoj svečanosti u Ljubljani otkrivena su imena 25 košarkaša koji su ostavili najdublji trag u istoriji takmičenja.

A na samom vrhu, očekivano, nalazi se Nikola Jokić.

Jokić dobio čak 94,3 odsto glasova!

Srpski košarkaški superstar dobio je čak 94,3 odsto kombinovanih glasova, što ga je ubedljivo smestilo na prvo mesto prestižne liste.

Iza njega je završio pokojni Dejan Milojević sa 92,3 odsto glasova, dok su prvih pet kompletirali Bogdan Bogdanović sa 80,4 odsto, Nikola Peković sa 78,9 i Dario Šarić sa 72,7 procenata.

Jokić je u ABA ligi proveo dve sezone igrajući za Megu, gde je osvojio priznanja za najkorisnijeg igrača i najboljeg mladog igrača, pre nego što je 2015. godine otišao u NBA i započeo put ka statusu jednog od najboljih košarkaša svoje generacije.

Treneri imali presudnu reč

Izbor nije bio zasnovan samo na glasovima navijača.

U konačnom rezultatu, čak 70 odsto pripalo je glasovima dobitnika nagrade za najboljeg trenera ABA lige, dok su nekadašnji MVP-jevi regularnog dela sezone učestvovali sa 20 odsto.

Predstavnici medija i navijači imali su po pet odsto udela u konačnom izboru.

Dominacija Srba

Posebno se izdvaja i činjenica da su srpski košarkaši najbrojniji među 25 odabranih. Čak devetorica igrača iz Srbije našla su se na prestižnoj listi — Nikola Jokić, Dejan Milojević, Bogdan Bogdanović, Miloš Teodosić, Dušan Kecman, Nikola Kalinić, Igor Rakočević, Vasilije Micić i Nemanja Bjelica. Srbi tako čine više od trećine izabranih košarkaša, a podatak da je upravo Jokić dobio najviše glasova dodatno govori o snažnom pečatu koji su igrači iz Srbije ostavili u četvrt veka dugoj istoriji ABA lige.

ABA liga je među 25 najvećih igrača u istoriji takmičenja uvrstila:

Nikola Jokić

Dejan Milojević

Bogdan Bogdanović

Nikola Peković

Dario Šarić

Goran Dragić

Nikola Vučević

Jan Veseli

Jaka Lakovič

Miloš Teodosić

Bojan Bogdanović

Bo Mekejleb

Dušan Kecman

Nikola Kalinić

Igor Rakočević

Nemanja Gordić

Dino Rađa

Luka Božić

Vasilije Micić

Krunoslav Simon

Marko Popović

Nemanja Bjelica

Ante Tomić

Čarls Dženkins

Fakundo Kampaco.

Još velikih priznanja u Ljubljani

Svečanost povodom velikog jubileja nije bila rezervisana samo za izbor najboljih igrača.

Nikola Jokić dobio je posebno priznanje "ABA League Icon", dok su Nemanja Gordić i Branko Lazić nagrađeni za životno delo. Gordić je rekorder ABA lige po broju postignutih poena i asistencija, dok je Lazić sa sedam titula najtrofejniji igrač u istoriji regionalnog takmičenja.

Posebna priznanja dobili su i Dejan Radonjić i posthumno Duško Vujošević kao najtrofejniji treneri, sa po pet osvojenih titula.

Dejan Milojević posthumno je proglašen za „Mr. MVP“, pošto je jedini igrač koji je čak tri puta osvajao MVP priznanje, dok je Luka Božić dobio nagradu „Mr. Triple-Double“ kao jedini košarkaš sa dva tripl-dabla u istoriji ABA lige.

Priznanje za najupečatljiviji trenutak pripalo je Dušanu Kecmanu i njegovoj čuvenoj trojci za pobedu Partizana protiv Cibone u finalu ABA lige 2010. godine.

Kroz ABA ligu je tokom 25 godina prošlo više od 2.300 igrača, a regionalno takmičenje iznedrilo je brojne buduće NBA i evropske zvezde. Ipak, kada je stigao trenutak da se izaberu najveći među najvećima, jedno ime izdvojilo se ispred svih - Nikola Jokić.