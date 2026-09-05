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Igor Rakočević našao se među 25 košarkaša koji su obeležili istoriju ABA lige, a tokom svečanosti u Ljubljani nije govorio samo o uspomenama iz svoje bogate karijere.

Nekadašnji reprezentativac Srbije otvorio je i jednu od najvećih tema regionalne košarke - odlazak mladih igrača i pitanje koliko im klubovi zaista pružaju priliku.

Kao najbolji primer naveo je mladog srpskog reprezentativca Nikolu Topića.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

"Najbolji primer je Nikola Topić"

Rakočević smatra da klubovi moraju da pronađu način da zadrže i razvijaju mlade igrače, ali je istakao da je najvažnije da im se pruži prava prilika na terenu.

"Klubovi moraju da nađu rešenje i da daju šansu mladim igračima. Ne znam koja je poenta imati mlađe kategorije ako niko od tih igrača ne dobije šansu. Najbolji primer je Nikola Topić, koji je bio najbolji mladi igrač Evrope u svom uzrastu, pa nije dobio šansu u svom klubu", rekao je Rakočević.

Potom je jasno poručio šta, prema njegovom mišljenju, mora da se promeni.

"Treneri moraju da imaju više hrabrosti, dugoročniji koncept i da više poštuju igrače sa ovih prostora. Ovde su ponikli Dražen, Divac i mnogi drugi velikani. Nama je košarka u genima i tradiciji", zaključio je nekadašnji as.

"Nisam ni znao da sam bio najbolji strelac"

Rakočević je u Ljubljani dobio veliko priznanje pošto je izabran među 25 igrača koji su ostavili najdublji trag u istoriji ABA lige.

Sam je priznao da mu je posebno značilo što se našao među odabranima.

"Počastvovan sam što sam deo ove priredbe i što sam izabran među 25 najboljih. Priča ABA lige je veoma lepa. U njoj učestvuju sve zemlje, posebno kada se uzme u obzir sve što se dešavalo na ovim prostorima", rekao je Rakočević.

Posebno je evocirao uspomene na početke regionalnog takmičenja i hale u kojima je igrao.

"Bio sam presrećan što ću igrati u istim halama u kojima su igrali Dražen Petrović, Dino Rađa, Toni Kukoč i Jure Zdovc. Obožavao sam ABA ligu i srećan sam što sam imao priliku da igram u tim hramovima košarke", istakao je Rakočević.

Nekadašnji bek Crvene zvezde otkrio je i da tek u Ljubljani saznao zanimljiv podatak o svojoj statistici.

"Iskreno, nisam ni znao da sam bio najbolji strelac te sezone. Tek sam ovde čuo za taj podatak. Kada igraš, ne razmišljaš o tome i ne brojiš poene, već si fokusiran na teren", rekao je Rakočević.

Prisetio se i sezone 2003/04, kada je njegov tim bio među najmlađima u ligi, ali je uprkos tome stigao do završnice.

"Bili smo veoma mlada ekipa, imali smo samo jednog stranca, i to pola sezone. Stigli smo do fajnal-fora, a zbog nekih nesrećnih okolnosti nismo prošli u finale. Verujem da smo mogli čak i do titule", rekao je Rakočević.

03:33 Igor Rakočević izjava Izvor: MONDO

ABA liga ide pravim putem

Rakočević je pohvalio i razvoj regionalnog takmičenja, posebno njegovo širenje i dolazak klubova iz novih sredina.

Smatra da interesovanje klubova poput Dubaija potvrđuje koliko je ABA liga izgradila ime i ugled tokom prethodnih 25 godina.

"To što je Dubai želeo da igra ABA ligu dovoljno govori o njenoj tradiciji i renomeu. Nadam se da će liga nastaviti da napreduje i da će biti sve bolja", zaključio je Rakočević.