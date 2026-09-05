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Košarkašice Sjedinjenih Američkih Država ubedljivo su savladale Kinu rezultatom 94:61 na startu Svetskog prvenstva, ali je posle utakmice malo ko pričao samo o rezultatu.

Sve oči bile su uprte u 19-godišnju kinesku košarkašicu Zhang Ziju, koja je, prema zvaničnim podacima FIBA, visoka čak 223 centimetra!

Snimci sa utakmice brzo su počeli da se šire društvenim mrežama, a razlog je potpuno jasan. Kada se Zhang našla pored američkih košarkašica, razlika u visini izgledala je gotovo nestvarno.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativka Kine - Zhang Ziju Foto: Vincent Kalut / imago sportfotodienst / Profimedia, Sven Heidmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Čak i najviše Amerikanke izgledale su sićušno

Posebnu pažnju privukli su prizori iz reketa, gde su američke košarkašice pokušavale da zaustave neverovatno visoku Kineskinju.

Među njima je bila i Alija Boston, jedna od najboljih centara današnje WNBA lige. Boston je i sama izuzetno visoka, ali je pored Zhang izgledala znatno niže.

Zbog ogromne visine i raspona ruku, Zhang predstavlja potpuno drugačiji problem za protivničku odbranu. Kada uspe da primi loptu blizu koša, protivnicama je izuzetno teško da je zaustave.

Amerikanke su zato pokušavale da je udalje od obruča fizičkom igrom, pritiskom i brzinom. Ipak, upravo je vizuelna razlika između Kineskinje i njenih čuvarki postala jedan od glavnih hitova na društvenim mrežama.

Snimci obišli svet

Posebno su pažnju privukli snimci na kojima se sa Zhang bore Alija Boston i Ejndžel Ris.

Obe su među fizički najdominantnijim košarkašicama današnjice, ali su pored 223 centimetra visoke Kineskinje izgledale znatno manje nego što smo navikli da ih vidimo na terenu.

Upravo su ti kadrovi postali viralni, a mnogi ljubitelji košarke ostali su u šoku kada su videli koliko ogromna razlika u visini može da bude čak i među profesionalnim košarkašicama.

Amerikanke slavile, ali je ona ukrala šou

SAD su već na poluvremenu imale velikih 49:29 i na kraju su bez većih problema stigle do pobede rezultatom 94:61.

Ipak, Zhang je bila jedna od glavnih tema utakmice.

Za svega 18 minuta na parketu postigla je 13 poena i uhvatila šest skokova, uz dve blokade. Pogodila je devet od deset slobodnih bacanja, dok je iz igre šutirala 2/4.

Viša je od Jokića, gotovo iste visine kao Vembanjama

Podatak o njenih 223 centimetra postaje još fascinantniji kada se uporedi sa najvećim zvezdama muške košarke.

Zhang je viša od Nikole Jokića, koji je visok 211 centimetara, dok je praktično iste visine kao francuski košarkaški fenomen Viktor Vembanjama.

Drugim rečima, kada na terenu stoji pored većine košarkašica, prizor zaista izgleda kao da je stigla iz neke druge kategorije.

Ko je zapravo Zhang Ziju?

Zhang Ziju rođena je 2. maja 2007. godine u kineskoj provinciji Šandong, a košarka joj je, praktično, bila predodređena.

Oba njena roditelja bavila su se ovim sportom. Otac joj je visok više od dva metra, dok je njena majka Ju Jing nekada nastupala za kinesku reprezentaciju.

Zhang je rasla neverovatnom brzinom. Već kao dete bila je znatno viša od svojih vršnjaka, a veoma rano je postalo jasno da bi mogla da postane pravi fenomen svetske košarke.

Šira košarkaška javnost ozbiljno ju je upoznala 2024. godine, kada je nastupila na Azijskom prvenstvu za igračice do 18 godina.

Tada je potpuno dominirala.

Nestvarne brojke već kao tinejdžerka

Zhang je na turniru prosečno postizala čak 35 poena i 12,8 skokova, zbog čega je proglašena za najkorisniju igračicu takmičenja.

Protiv Japana je postigla čak 44 poena, dok je u finalu protiv Australije ubacila 42 poena uz 14 skokova.

Njena kombinacija visine i osećaja za igru momentalno je privukla pažnju svetske javnosti, a mnogi su već tada počeli da se pitaju dokle bi njena karijera mogla da dogura.

Sa samo 19 godina već je dobila priliku i na najvećoj svetskoj sceni, a duel protiv SAD pokazao je da njena pojava na terenu može da izazove pažnju čak i kada se preko puta nalaze najveće američke zvezde.

Amerikanke su ovog puta odnele ubedljivu pobedu, ali Zhang Ziju je, bez ikakve dileme, ostavila snažan utisak.

Jer, kada na parket izađe košarkašica visoka 223 centimetra, gotovo je nemoguće gledati bilo koga drugog.