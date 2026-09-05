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Branko Lazić završio je bogatu košarkašku karijeru, a povodom odlaska dugogodišnjeg kapitena Crvene zvezde u igračku penziju oglasio se i Bogdan Bogdanović.

Nekadašnji veliki rivali na parketu, a potom i saigrači u reprezentaciji Srbije, prošli su zajedno kroz mnogo toga. Zato je poruka koju je Bogdanović objavio na društvenim mrežama privukla posebnu pažnju.

Uz njihovu zajedničku fotografiju, kapiten Srbije uputio je emotivnu, ali i duhovitu poruku čoveku sa kojim je svojevremeno vodio žestoke bitke na terenu.

"Srećna penzija, brate, i svaka čast na svemu postignutom. A i dobro smo se šibali" napisao je Bogdanović.

Bogdanova objava na Instagramu Foto: Instagram

Od žestokih derbija do zajedničkih uspeha

Danas ih povezuje prijateljstvo i reprezentativni dres, ali svojevremeno su bili na suprotnim stranama jednog od najvećih košarkaških rivalstava u Srbiji.

Bogdanović je kao igrač Partizana, dok je Lazić nosio dres Crvene zvezde, učestvovao u brojnim burnim večitim derbijima.

Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se posle prve utakmice finala domaćeg prvenstva 2014. godine, kada je Crvena zvezda slavila u veoma burnom meču.

Utakmicu su obeležili prekidi i veliki incidenti, a Bogdanović je nakon susreta izneo izjavu koja je godinama ostala upamćena.

"Za sebe mislim da sam pravi Srbin i da igram za tu reprezentaciju, ali sada ću razmisliti da li ću igrati za tu državu. Ovde ne pobeđuje uvek najbolji, ali pošto imam veliko poštovanje prema selektoru Aleksandru Đorđeviću, razmisliću i posavetovaću se i sa njim. Nek se onda licencira Čarls Dženkins" rekao je tada vidno iznervirani Bogdanović.

A zatim je usledila rečenica koja je posebno odjeknula među navijačima.

"Da se razumemo, ne vređam nikoga, mogu da igraju i Branko Lazić i Marko Simonović" poručio je tadašnji as Partizana.

Danas su sve ostavili iza sebe

Godinama kasnije, rivalstvo je ostalo na terenu.

Bogdanović i Lazić kasnije su zajedno nosili dres reprezentacije Srbije, a nekadašnji sukobi iz večitih derbija danas su očigledno samo uspomene.

Zato je Bogdanova poruka povodom Lazićevog odlaska u penziju dobila dodatnu simboliku.

Od čuvene izjave kojom je svojevremeno "pecnuo" rivala, do poruke: "Dobro smo se šibali" - Bogdanović je na svoj način poslao poslednji pozdrav čoveku sa kojim je vodio velike bitke.

Lazić je kraj igračke karijere saopštio u Ljubljani, tokom obeležavanja 25 godina ABA lige, gde je dobio i posebno priznanje kao košarkaš sa najviše osvojenih titula u istoriji regionalnog takmičenja.

00:50 Branko Lazić objavio da završava karijeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tako je spuštena zavesa na veliku karijeru jednog od najtrofejnijih košarkaša u istoriji Crvene zvezde, a među onima koji su mu čestitali našao se i nekadašnji veliki rival - Bogdan Bogdanović.