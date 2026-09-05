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Na redovnoj Skupštini ABA Lige koja je održana danas u Ljubljani izabrani su kandidati za upražnjene funkcije u sportskom sektoru regionalnog takmičenja, a Ibrahim Erkan je predložen za novog sportskog direktora.

Sednici su prisustvovali svi članovi Skupštine, a sve odluke su donete dvotrećinskom većinom, tajnim glasanjem.

Za kandidata za novog sportskog direktora izabran je Erkan (inače aktuelni sportski direktor Evrolige), za funkciju komesara za delegiranje i predsednika sudijske komisije izabran je Migel Anhel Perez, dok je izabrani kandidat za novog disciplinskog sudiju Robert Brdar.

Kako je saopštila ABA liga, izborni proces biće definitno završen i izabrani kandidati stupiće na funkcije tek pošto direktor ABA Lige Dubravko Kmetović sa izabranim kandidatima dogovori komercijalne uslove i ukoliko izabrani kandidati prihvate sve uslove.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić